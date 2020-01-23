رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان سيكون خليفة ديشامب بشرط

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يستهدف زين الدين زيدان ليكون مدرب الديوك المقبل.

وصرّح لو جريت لمحطة كانال بلوس الفرنسية: "اليوم الذي سيغادر فيه ديشامب أو ينتهي عقده، لو كان زيدان متاحا وقتها، فسيكون مدرب المنتخب".

ويتولى ديشامب تدريب فرنسا منذ صيف 2012، وقاده لنهائي يورو 2016، ثم التتويج بمونديال 2018.

وتزامل زيدان وديشامب في صفوف منتخب فرنسا الفائز بمونديال 1998 ويورو 2000.

ويشرف زيدان على تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية منذ العام الماضي.

زيدان كان الرجل الذي تسلم شارة قيادة الديوك بعد اعتزال ديشامب، فهل يكرر السيناريو؟

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