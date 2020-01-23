رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان سيكون خليفة ديشامب بشرط

الخميس، 23 يناير 2020 - 18:58

كتب : زكي السعيد

زين الدين زيدان

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يستهدف زين الدين زيدان ليكون مدرب الديوك المقبل.

وصرّح لو جريت لمحطة كانال بلوس الفرنسية: "اليوم الذي سيغادر فيه ديشامب أو ينتهي عقده، لو كان زيدان متاحا وقتها، فسيكون مدرب المنتخب".

ويتولى ديشامب تدريب فرنسا منذ صيف 2012، وقاده لنهائي يورو 2016، ثم التتويج بمونديال 2018.

أخبار متعلقة

يغازل ريال مدريد؟ مبابي: زيدان قدوتي زيدان: إلغاء هدف إشبيلية قرار صحيح.. وكاسيميرو غير اعتيادي مؤتمر زيدان: آسف لـ فالفيردي.. وأتمنى استقبال لوبيتيجي بشكل جيد هازارد: زيدان أرادني في 2016.. وكدت أنضم لـ ريال مدريد بعد المونديال

وتزامل زيدان وديشامب في صفوف منتخب فرنسا الفائز بمونديال 1998 ويورو 2000.

ويشرف زيدان على تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية منذ العام الماضي.

زيدان كان الرجل الذي تسلم شارة قيادة الديوك بعد اعتزال ديشامب، فهل يكرر السيناريو؟

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد

اقرأ أيضا:

كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد

الزمالك يستقر على قيد ثنائي إفريقيًا

تعرف على أسعار السوبر المصري

طالع قائمة الزمالك أمام مازيمبي

منتخب فرنسا زيدان ديشامب

نرشح لكم

أخر الأخبار

فان دايك: علينا إعطاء ولفرهامبتون حقه.. قاتلنا أمامهم 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مراوغات مميزة في ملخص لمسات صلاح أمام ولفرهامبتون 7 دقيقة | المحترفون
رصاصة فيرمينو تقلب قطار تراوري ورفاقه.. ليفربول يتخطى ولفرهامبتون بفوز قاتل جديد 19 دقيقة | أوروبا
إصابة ماني ساعة | الدوري الإنجليزي
مدافع سيراميكا المنضم لـ الأهلي: لعبت 8 سنوات في الإسماعيلي.. ومثلي الأعلى فان دايك 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز

قد ينال إعجابك