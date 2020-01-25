مصدر في المقاصة لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع أمونيكي لتدريب الفريق

السبت، 25 يناير 2020 - 21:43

كتب : حامد وجدي

إيمانويل أمونيكي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي مصر للمقاصة اتفاق النادي بشكل مبدئي مع إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق لتدريب الفريق.

أمونيكي وصل إلى مصر مساء يوم الجمعة، قبل أن يعقد جلسة مع مسؤولي المقاصة اليوم السبت.

وعلم FilGoal.com بوصول محمد عبد السلام رئيس النادي لاتفاق مبدئي مع أمونيكي من أجل تدريب الفريق، وفقا لمصدر داخل النادي.

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ما يفصل إعلان المقاصة بشكل رسمي هو وجود اختلاف في الآراء بين بعض من أعضاء المجلس.

بعض أعضاء مجلس إدارة المقاصة يرون أنه من الأفضل التعاقد مع مدير فني مصري، وهو ما يؤجل إعلان المقاصة تعاقده مع أمونيكي، وفقا لـ مصدر داخل المقاصة.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس المقاصة قراره الرسمي والنهائي يوم الثلاثاء المقبل، عقب لقاء الفريق الفيومي أمام طلائع الجيش يوم الإثنين.

ويحتل المقاصة المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 14 مباراة.

كان أمونيكي قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق، بأنه وافق على تدريب مصر للمقاصة، بانتظار التأكيد منهم. (طالع التفاصيل)

ولعب أمونيكي للزمالك بين عامي 1991 و1994، قبل أن ينطلق لارتداء قمصان ديوسبرج الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.

ورفقة الزمالك توج أمونيكي بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وكأس السوبر الإفريقي مرة وحيدة كما حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي عام 1994.

أمونيكي المدرب كان بنجاح أمونيكي اللاعب، حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 عاما للفوز بكأس العالم للمرحلة السنية.

وبعدها، تولى تدريب نادي الخرطوم السوداني، وبعدها درب منتخب تنزانيا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، قبل أن يرحل بعد الخسارة 3 مباريات متتالية في دور المجموعات.

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