الزمالك إلى ربع النهائي.. زيسكو يُجبر بريميرو على التعادل

السبت، 25 يناير 2020 - 19:51

كتب : أحمد العريان

الزمالك إلى ربع النهائي - الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا - رسمة محمد نٌعمان

تأهل نادي الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي بعد تعادل بريميرو دي أوجوستو مع زيسكو يونايتد.

وتعادل بريميرو دي أوجوستو مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق في زامبيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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خطورة زيسكو

زيسكو أول من شكل الخطورة في الدقيقة السادسة. تصويبة قوية من وينستون كالينجو مرت بمحاذاة القائم.

جيسي جاكسون سدد بقوة أيضا في الدقيقة العاشرة، لكن الحارس نيبلو تصدى لها هذه المرة.

نيبلو عاد للتألق وتصدى لتصويبة ديفيد أوديامبو في الدقيقة الـ15 ليمنع زيسكو من التقدم.

خطورة زيسكو استمرت برأسية من موليوا موابي في الدقيقة الـ20، ونيبلو يتألق في التصدي بها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، تقدم زيسكو مبكرا في الدقيقة الـ51 عن طريق كالينج. موابي أرسل تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء حولها كالينجو برأسه على أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

زيسكو كاد يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ55 بعد تسديدة من كوادري كولا من حدود منطق الجزاء، لكن بجانب القائم بقليل.

بريميرو دي أوجوستو سجل التعادل في الدقيقة الـ69. تصويبة يسارية من أري بابل سكنت الشباك.

وكاد زيسكو يتقدم مجددا في الدقيقة الـ74 بعد تصويبة من كالينجو مرت بجانب القائم.

بريميرو دي أوجوستو شكلوا الخطورة في باقي الدقائق أملا في الفوز والتمسك بآمال التأهل، لكن الخطورة لم تترجم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد زيسكو وبريميرو دي أوجوستو إلى ثلاث نقط لكل فريق. ليكونا في المركزين الثالث والرابع. ويتأهل الزمالك إلى ربع النهائي رسميا كمركز ثاني خلف مازيمبي المتصدر.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة مع بريميرو دي أوجوستو في أنجولا، فيما يحل زيسكو يونايتد ضيفا على مازيمبي في الكونغو. مباراتان بلا قيمة بعد حسم المتأهلين عن المجموعة.

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