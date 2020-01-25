فايلر: مشاركة بادجي؟ لن أتحدث عن ذلك الآن.. جاهزون لـ النجم الساحلي

السبت، 25 يناير 2020 - 21:09

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

أليو بادجي - الأهلي

رفض السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعطاء إجابة واضحة بخصوص إمكانية مشاركة الوافد الجديد أليو بادجي أمام النجم الساحلي.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء يوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي اشتعلت تماما وذلك بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينوم خارج ملعبه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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بادجي تواجد في قائمة الأهلي لأول مرة، فهل من الممكن مشاركته أمام النجم الساحلي؟ أجاب فايلر: "مشاركة بادجي من عدمها أمر فني بحت".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لا يمكن الحديث عن ذلك الآن".

وتابع "جاهزون لمواجهة النجم الساحلي وهدفنا واضح وهو الانتصار وإضافة 3 نقاط هامة في مشوارنا الإفريقي".

وأكمل حديثه قائلا: "المنافسة صعبة للغاية في المجموعة بسبب تقارب المستوى بين الأهلي والنجم والهلال".

وأشار "كل فريق كتاب مفتوح للفريق الآخر. تركيزنا الآن بالكامل على لقاء النجم وليس في أي أمر آخر".

ويحتاج الأهلي لحصد 3 نقاط على الأقل للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على كل سيناريوهات تأهل الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف الثنائي النجم الساحلي (9 نقاط) والهلال السوداني (9 نقاط).

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