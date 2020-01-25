سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر

انتصر الهلال السوداني على حساب بلاتينوم في زيمبابوي ليشعل تماما مجموعة الأهلي، فما هي سيناريوهات وصول المارد الأحمر لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء يوم الأحد في الجولة الخامسة. مباراة سترسم ملامح الجولة الأخير في بداية الشهر المقبل.

الترتيب الحالي للمجموعة:

(1) النجم الساحلي – 4 مباريات – 9 نقاط.

(2) الهلال – 5 مباريات – 9 نقاط.

(3) الأهلي – 4 مباريات – 7 نقاط.

سيناريو الانتصار أمام النجم الساحلي

** فوز الأهلي على النجم الساحلي، يصل برصيد الفريق للنقطة العاشرة ليتصدر مجموعته.

ولكن صدارة الأهلي لمجموعته بعد نهاية الجولة الخامسة، لن تحسم أي شيء.

الترتيب وقتها سيكون: الأهلي (10 نقاط) – النجم (9 نقاط) – الهلال (9 نقاط)

في الجولة الأخير سيحل الأهلي ضيفا على الهلال، بينما يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينوم في تونس.

أمام الهلال، سيلعب الأهلي على تفادي الهزيمة، سواء بالتعادل أو الانتصار.

انتصار الأهلي في السودان سيجعله يتأهل بشكل رسمي كمتصدر لمجموعته دون النظر لنتيجة لقاء النجم وبلاتينوم.

تعادل الأهلي في السودان سيجعله يضمن التأهل ولكنه سينتظر نتيجة لقاء النجم لمعرفة مركزه في المجموعة، ففي حالة تعادل أو خسارة النجم على ملعبه سيتصدر الأهلي المجموعة، أما انتصار النجم الساحلي، وقتها سيتأهل المارد الأحمر كوصيف لمجموعته.

خسارة الأهلي في السودان، ستجعله يخسر رسميا صدارة المجموعة، ولكنه قد يتأهل أيضا.

شرط تأهل الأهلي رغم خسارته أمام الهلال، هو عدم انتصار النجم الساحلي أمام بلاتينوم.

إذا افترضنا خسارة النجم الساحلي أمام بلاتينوم، وخسارة الأهلي أمام الهلال، سيكون الترتيب كتالي:

(1) الهلال – 12 نقطة.

(2) الأهلي – 10 نقاط.

(3) النجم الساحلي – 9 نقاط.

وهو ما يكتب وصول الهلال والأهلي لربع النهائي، وخروج النجم الساحلي.

سيناريو تعادل النجم أمام بلاتينوم قد يؤهل الأهلي أيضا حتى إذا خسر الأخير أمام الهلال.

ولكن بشرط وهو انتصار الأهلي على النجم الساحلي يوم الأحد بفارق هدفين أو أكثر، لكي يتفوق المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة.

وسيكون الترتيب وقتها على النحو التالي:

(1) الهلال – 12 نقطة.

(2) الأهلي – 10 نقاط.

(3) النجم الساحلي – 10 نقاط.

الحسم بين الأهلي والنجم سيكون بالمواجهات المباشرة وهو ما يُحتم على الأهلي الفوز بفارق هدفين أو أكثر للتفوق على الفريق التونسي الذي فاز عليه 1-0.

سيناريو التعادل أمام النجم الساحلي

** إذا تعادل الأهلي مع النجم الساحلي، سيفقد فرصة التفوق في المواجهات المباشرة على الفريق التونسي وسيتحتم عليه الانتصار في السودان.

ترتيب المجموعة إذا تعادل الأهلي أمام النجم، سيكون كالتالي:

(1) النجم الساحلي – 10 نقاط.

(2) الهلال – 9 نقاط.

(3) الأهلي – 8 نقاط.

وسيلعب الأهلي في الجولة الأخيرة بسيناريو واحد فقط لا غير يجعله يتأهل عن مجموعته، وهو الانتصار.

قد يتأهل كمتصدر أيضا ولكن بشرط خسارة النجم الساحلي فقط.

أي نتيجة أخرى غير فوز الأهلي في السودان، في هذا السيناريو، ستجعله يودع البطولة.

سيناريو الخسارة أمام النجم الساحلي

فوز النجم الساحلي على الأهلي، سيضمن بشكل رسمي وصول الفريق التونسي كمتصدر لمجموعته ويترك البطاقة الثانية للقاء الهلال والأهلي.

ضمان الفريق التونسي للصدارة يأتي بسبب تفوقه على الهلال في المواجهات المباشرة. فحتى إذا انتصر الفريق السوداني على الأهلي وخسر النجم أمام بلاتينوم وتساوى الثنائي بـ 13 نقطة، ستكون الصدارة لـ النجم بسبب المواجهات المباشرة.

فرص الأهلي ستكون موجودة حتى مع خسارته أمام النجم الساحلي في الجولة الخامسة، ولكن بشرط واحد وهو الفوز في السودان.

وسيلعب الأهلي وقتها على سيناريو واحد فقط وهو الفوز ولا غير في السودان ليصل لربع النهائي كوصيف.

السيناريوهات في نقاط بسيطة:

** الأهلي يتحتم عليه حصد 3 نقاط على الأقل لكي يحافظ على آماله في الصعود.

** الأهلي قد يتأهل كمتصدر إذا حصد 6 نقاط دون النظر لنتيجة لقاء النجم وبلاتينوم.

** الأهلي قد يتأهل كمتصدر إذا حصد 4 نقاط (تعادل أمام النجم وانتصار على الهلال) بشرط خسارة النجم أمام بلاتينوم.

** الأهلي قد يتأهل كمتصدر إذا حصد 4 نقاط (فوز على النجم بفارق هدفين وتعادل أمام الهلال) بشرط عدم فوز النجم على بلاتينوم.

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