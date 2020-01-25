الزمالك: كارتيرون يختار اسمين من 3 لاعبين للقائمة الإفريقية.. ولن يرحل أي لاعب

السبت، 25 يناير 2020 - 23:16

كتب : FilGoal

الزمالك - مازيمبي

يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك لاختيار اسمين بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني في القائمة الإفريقية للفريق، حسبما كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق موافقة كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

الزمالك: شيكابالا أخطأ في تغيير اسم قميصه.. سنطبق عليه اللائحة الزمالك إلى ربع النهائي.. زيسكو يُجبر بريميرو على التعادل مران الزمالك – غياب الونش ومشاركة بنشرقي.. وجمعة يبدأ آخر مراحل التأهيل سبورة في الجول – لماذا لم يسجل الزمالك في مازيمبي رغم سيطرته

وتحدث أمير مرتضى عن قائمة فريقه الإفريقية قائلا: "كاسونجو قُيد في القائمة والآن يتبقى لنا مقعدين".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "كارتيرون سيختار اسمين من الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود عبد الرحيم "جنش".

وواصل " سنحدد الاسمين في الأيام القليلة المقبلة".

وكشف أمير مرتضى رفض ناديه الاستغناء عن أي لاعب من الفريق الأول، قائلا: "لن نبيع أو نُعير أي لاعب".

وأتم "نحتاج كافة عناصر الفريق بسبب البطولات العديدة التي نُشارك بها".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

اقرأ أيضا:

المقاصة يقترب من استقدام مدرب جديد

ماذا قال فايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

الزمالك إلى الدور المقبل في إفريقيا

سيناريوهات تأهل الأهلي

سقوط برشلونة

في إفريقيا الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة – الزم منزلك وتفرغ للمتعة والإثارة 2 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – مصر تواجه تونس من أجل المجد الإفريقي والشرف الأوليمبي.. ونتائج أوروبا تخدم الفراعنة 28 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مستحيــــــــــــــــل يا إيطاليا.. أتالانتا يُدمر تورينو 7-0 ويحقق أكبر انتصار في تاريخه 43 دقيقة | أوروبا
في ذكرى تأسيسيه رقم 130.. إشبيلية يقهر غرناطة في دربي الأندلس 45 دقيقة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - سقوط برشلونة والهلال يشعل مجموعة الأهلي 52 دقيقة | أوروبا
زيدان: تدريب فرنسا؟ أنا سعيد في ريال مدريد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر

قد ينال إعجابك