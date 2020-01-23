خبر في الجول – كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن كاف بصدد الإعلان الرسمي عن الخطوة، التي جاءت بمطالب من عدة أندية حسبما أوضح مصدر داخل الاتحاد لـFilGoal.com.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية.

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يمكنه استبدال أيمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا.

الأول رحل لصفوف مصر للمقاصة، والثاني إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومن ثم الأهلي ولم يخض أي منهما أي دقيقة بقميص الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ولا يمكن للأهلي استبدال أي لاعب سوى شريف اكرامي وهو الأمر المستبعد في ظل تواجد مقعدين شاغرين في القائمة، ومن المنتظر أن يتم قيد السنغالي أليو بادجي ولم يتم حسم المقعد الثاني.

ويستضيف الأهلي والزمالك كل من النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

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