الزمالك: كارتيرون يختار إثنين من 3 لاعبين للقائمة الإفريقية.. ولن يرحل أحد

يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك لاختيار اسمين بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني في القائمة الإفريقية للفريق، حسبما كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق موافقة كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية. (طالع التفاصيل)

وتحدث أمير مرتضى عن قائمة فريقه الإفريقية قائلا: "كاسونجو قُيد في القائمة والآن يتبقى لنا مقعدين".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "كارتيرون سيختار اسمين من الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود عبد الرحيم "جنش".

وواصل " سنحدد الاسمين في الأيام القليلة المقبلة".

وكشف أمير مرتضى رفض ناديه الاستغناء عن أي لاعب من الفريق الأول، قائلا: "لن نبيع أو نُعير أي لاعب".

وأتم "نحتاج كافة عناصر الفريق بسبب البطولات العديدة التي نُشارك بها".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

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