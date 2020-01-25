متخطيا رقم الأهلي التاريخي.. الترجي يضمن الصدارة ويتأهل رفقة الرجاء

تأهل رسميا. ضمن الصدارة، وتخطى رقم الأهلي التاريخي. كل ذلك حققه الترجي بالتعادل مع الرجاء البيضاوي.

تعادل نادي الترجي مع الرجاء البيضاوي بهدفين لكل فريق على ملعب رادس، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل ضمن صدارة المجموعة الرابعة لنادي الترجي. وكسر رقم النادي الأهلي السابق في 20 مباراة متتالية بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم نادي الترجي في الدقيقة الـ33. عرضية قابلها عبد الرؤوف بن غيث برأسية، اصطدمت بظهر بدر بنون وسكنت شباك الرجاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

في شوط المباراة الثاني، تعادل الرجاء في الدقيقة الـ49. تصويبة صاروخية من فابريس نجاه اصطدمت في العارضة ثم في ظهر معز بن شريفية وسكنت الشباك.

زحف الرجاء لم يتوقف هنا، فأضاف بدر بنون هدفا ثانيا في الدقيقة الـ67 ولكن هذه المرة لفريقه. ركلة ركنية للرجاء على يمين مرمى الترجي نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تعامل معها المدافعين برعونة شديدة أدت إلى تهيئة الكرة أمام بدر بنون الذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية وضعت الكرة داخل الشباك.

لاعبو الترجي لم يفقدوا الأمر، وأدرك البديل فادي بن شوق هدف التعادل في الدقيقة الـ81 من أول لمسة بعد دخوله، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد الترجي للنقطة 11 في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد الرجاء للنقطة الثامنة في المركز الثاني.

ويلتقي الترجي في الجولة الأخيرة مع شبيبة القبائل في الجزائر، فيما يلعب الرجاء مع فيتا كلوب في المغرب. مباراتان بلا قيمة بعد حسم المتأهلون عن المجموعة، وترتيبها.

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