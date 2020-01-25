مدرب بورنموث: أريد الحصول على بعض من سحر هاري بوتر

يعتقد إيدي هاو المدير الفني لنادي بورنموث الإنجليزي أن فريقه يحتاج لسحر هاري بوتر من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي.

جيمس فيلبس أحد ممثلي أفلام سلسلة "هاري بوتر" لعب دور فريد ويسلي في سلسلة أفلام خيالية تتعلق بالسحر زار مقر النادي الإنجليزي والتقط معه لاعبي الفريق بعض الصور.

بورنموث فاز على برايتون وأنهى سلسلة نتائجه السلبية محققا الفوز الأول في الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات لم يفز فيها الفريق.

إيدي هاو قال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "كي أكون أمنيا لا أعرف الكثير عن الفيلم، ليس الأمر كما لو كنا نبحث عن بعض السحر وإحداث الفارق".

وتابع "اعتقد أن هناك شيئا حدث، قد يكون الأمر مصادفة بعض الشيء، لكن إذا كان هناك بعض السحر، سنحصل عليه بالتأكيد".

وأتم "لم أشاهد أفلام هاري بوتر مطلقا لذلك اعتذر، لذلك لا أعرف إذا كان الأمر جيدا أم لا".

فوز بورنموث على برايتون كان السادس في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي إذ حقق الفريق 23 نقطة ويحتل المركز الـ 18 في جدول ترتيب المسابقة.

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