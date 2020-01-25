مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة.. تحديد مصير الزمالك والأهلي

مباريات في دوري أبطال إفريقيا بلا أهلي وزمالك ولكنها تحدد مصير الثنائي.. أهلا بكم في السبت الكروي الناري.

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الهلال السوداني يحل ضيفا على بلاتينوم الزيمبابوي في الثالثة عصرا ضمن مجموعة الأهلي على بي إن سبورتس 1.

خسارة الهلال أمام بلاتينوم، تعني ضمان الأهلي وصوله لربع نهائي البطولة في حالة انتصاره على النجم الساحلي دون انتظار الجولة الأخيرة.

بينما نتيجة التعادل أو فوز الهلال، تجعل الحسم في الجولة الأخيرة.

وفي نفس التوقيت يلعب بترو أتلتيكو الأنجولي أمام صن داونز على بي إن سبورتس 7.

ويستضيف زيسكو يونايتد نظيره بريميرو دي أجوستو ضمن مجموعة الزمالك في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 7.

وفي حالة فشل بريميرو في الانتصار على زيسكو، سيضمن الزمالك بشكل رسمي وصوله لربع النهائي.

وفي مجموعة أخرى يلعب فيتا كلوب أمام شبيبة القبائل في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وختام مباريات السبت في إفريقيا سيجمع بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي في التاسعة مساء على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع 4 مباريات.

إسبانيول يواجه أتليتك بلباو في الثانية ظهرا على بي إن سبورتس 3.

وقمة يوم السبت ستجمع بين فالنسيا وبرشلونة في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وبعدها يلعب ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال في السابعة والنصف، ثم إشبيلية أمام غرناطة في العاشرة مساءً على نفس القناة.

وفي أبرز مواجهات الدوري الإيطالي، يستضيف فيورنتينا نظيره جنوى في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4.

وسنكون على موعد مع قمة في الدوري الألماني تجمع بين بايرن ميونيخ وشالكه في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي كأس إنجلترا، يحل توتنام ضيفا على ساوثامبتون في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويلعب تشيلسي خارج ملعبه أمام هال سيتي في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويواجه لاريسا اليوناني الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري علي غزال وعمرو وردة، باناثينايكوس في السابعة والنصف مساءً في لقاء غير مذاع.

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