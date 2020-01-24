"مرتضى: إلغاء بطاقة المشجع.. حضور مباريات الزمالك لأعضاء الجمعية العمومية فقط"

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء بطاقة المشجع في المباريات المقبلة للفريق، على أن يكون الحضور لأعضاء الجمعية العمومية فقط.

وتعادل الزمالك مع مازيمبي بلا أهداف في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة ضمنت صدارة المجموعة لـ مازيمبي الكونغولي، بينما ينتظر الزمالك تعثر بريميرو دي أوجوستو أمام زيسكو لضمان التأهل قبل الجولة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وأصدر مرتضى منصور رئيس الزمالك بيانا ذُكر تفاصيله عبر قناة الزمالك، ليعلن من خلاله "قرر مجلس الإدارة إلغاء بطاقة المشجع في المباريات المقبلة. لا توجد مباراة حضر خلالها أفراد الأولتراس وانتصر الزمالك".

وأكمل مرتضى حديثه، وفقا لما ذُكر على قناة الزمالك، قائلا: "دخول المباريات المقبلة سيكون لأعضاء الجمعية العمومية فقط. سنقطع العلاقات بـ "تذكرتي"".

ولم يوضح مرتضى منصور أسباب قرار مجلس إدارة الزمالك.

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التعادل أمام مازيمبي، رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول. (تعرف على سيناريوهات وصول الزمالك لربع نهائي إفريقيا)

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