مؤتمر كارتيرون: التعادل أحبطني.. ولو سجلنا لما تحدثتم عن مدرب الأحمال

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إحباطه بعد التعادل 0-0 أمام مازيمبي الكونغولي.

الزمالك وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه فقد فرصة تصدر المجموعة الأولى.

وصرّح كارتيرون بعد المباراة: "محبط جدا من نتيجة التعادل، الزمالك كان أفضل ووصل إلى مرمى الخصم كثيرا، لكنه لم يسجل".

وأضاف: "تعرضنا لأكثر من كرة مرتدة خطيرة".

وعلق على إصابة لاعبه أشرف بنشرقي التي غيبته عن اللقاء في اللحظة الأخيرة: "بنشرقي لاعب كبير ومؤثر وهداف الفريق، لكن زيز قدّم أداء جيدا طوال اللقاء".

وعند سؤاله عن حاجة الفريق إلى مخطط أحمال: "الحالة البدنية للفريق جيدة، واستطعنا تحقيق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة، ولو نجح الزمالك في التسجيل بالشوط الأول لما تحدث أحد عن الأمور البدنية أو مدرب الأحمال".























































كما أشاد بمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق: "أبو جبل تعرض لإصابة خفيفة مؤخرا، ومشاركته اليوم جاءت بعد تعافيه بشكل كامل والتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء".

وعن تفضيله دائما الاعتماد على مهاجم صريح واحد: "إمكانيات لاعبي الزمالك تسمح لهم باللعب بمهاجم واحد وليس بثنائي هجومي. أعتمد على العرضيات بشكل مستمر، كنا أفضل على مستوى الاستحواذ".

وأتم: "ننتظر نتيجة مباراة زيسكو وبريميرو دي أجوستو لحسم موقفنا، ندرك أننا فقدنا فرصة الصعود كمتصدر للمجموعة".

تعرّف على سيناريوهات تأهل الزمالك من هـــــنـــــا

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول.

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