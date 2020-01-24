الوداد يقسو على اتحاد العاصمة ويعبر لربع نهائي إفريقيا في ظهور ديسابر الأول

الجمعة، 24 يناير 2020 - 23:05

كتب : زكي السعيد

الوداد - اتحاد العاصمة

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوزه على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب محمد الخامس، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

وليد الكارتي، وبديع أووك، وكازدي كاسينجو سجلوا أهداف الوداد في الشوط الأول. قبل أن يسجل محمد ربيع مفتاح هدف اتحاد العاصمة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع الوداد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ويضمن صعوده رسميا، فيما ودع اتحاد العاصمة المنافسات بعد تجمد رصيده عند نقطتين.

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كما ودع بترو أتليتكو المنافسة، إذ يمتلك نقطتين، ويخوض مباراة الجولة الخامسة غدا السبت أمام صن داونز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة بـ 10 نقاط، والمتأهل منذ الجولة الماضية.

المباراة كانت الأولى للفرنسي سيباستيان ديسابر بعد توليه تدريب الوداد البيضاوي قبل أيام قليلة.

المدرب السابق لـ بيراميدز بدأ فترته الثانية كمدرب للوداد بقوة، وقاد لاعبيه لعرض هجومي هائل على ضيفه الجزائري.

أفراد الفريق المغربي لم ينتظروا أكثر من 7 دقائق حتى يفتتح التسجيل بواسطة الكرتي.

بديع أووك أضاف الثاني سريعا بعد سوء تقدير من دفاعات اتحاد العاصمة في التعامل مع كرة طولية بالدقيقة 23.

قبل أن يختتم الكونغولي كاسينجو أهداف أصحاب الأرض بضربة رأسية صاروخية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل محمد ربيع مفتاح هدف اتحاد العاصمة الوحيد بالدقيقة 79 من ضربة رأسية.

لتُحسم المجموعة دون انتظار الجولة السادسة.

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