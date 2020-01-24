سيناريوهات تأهل الزمالك - حسم محتمل بعد 24 ساعة.. والخسارة قد لا تكون قاتلة
الجمعة، 24 يناير 2020 - 23:36
كتب : FilGoal
اقترب الزمالك من العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي 0-0 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.
FilGoal.com يوضح سيناريوهات تأهل الزمالك إلى الدور المقبل، ويوضح كيف يمكن أن يخسر في مباراته المتبقية ولا يتأثر تأهله.
**ترتيب المجموعة الأولى:
1- مازيمبي... 11 نقطة
2- الزمالك... 8 نقاط
3- زيسكو... نقطتان
4- بريميرو دي أجوستو.. نقطتان
**المباريات المتبقية:
زيسكو x بريميرو دي أجوستو
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بريميرو دي أجوستو x الزمالك
مازيمبي x زيسكو
مازيمبي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، فيما ودع زيسكو الزامبي المنافسة، ويتصارع على البطاقة الثاني كلٍ من الزمالك وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.
ماذا يحتاج الزمالك؟
**مباراة زيسكو وبريميرو دي أجوستو مساء السبت قد تكون حاسمة.
التعادل أو فوز زيسكو، يؤهل الزمالك رسميا إلى ربع النهائي دون انتظر الجولة الأخيرة.
**عدم حصد بريميرو دي أجوستو للنقاط الست المتبقية له، يؤهل الزمالك رسميا.
وبالتالي، فوز الزمالك أو تعادله في مباراته الأخيرة أمام بريميرو دي أجوستو يؤهل فرسان القلعة البيضاء.
**بريميرو قد يحصد النقاط الست المتبقية له عن طريق فوزه على زيسكو والزمالك، ولا يتأهل أيضا!
ففوز بريميرو على الزمالك 1-0 وقتها لن يكون كافيا، لأنهما سيتعادلان في النقاط برصيد 8 لكلٍ منهما، ومع اللجوء إلى المواجهات المباشرة في هذه الحالة، يتفوق الزمالك بعد انتصاره ذهابا في القاهرة 2-0 بالجولة الثانية.
هزيمة الزمالك 0-2 أمام بريميرو دي أجوستو قد لا تؤثر على تأهله أيضا، بشرط ان يتفوق على منافسه الأنجولي في فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة بكل مباريات المجموعة.
الزمالك حاليا يتفوق بـ +1 في فارق الأهداف على بريميرو الذي يمتلك -3، لكن الفريق الأنجولي أمامه مباراة زائدة عن نظيره المصري.
**فوز بريميرو دي أجوستو على زيسكو بأي نتيجة، ثم فوزه 3-0 أو أكثر على الزمالك، يطيح بالزمالك رسميا من البطولة.
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