خبر في الجول – أمونيكي يصل مصر للتفاوض مع المقاصة

السبت، 25 يناير 2020 - 00:54

كتب : حامد وجدي

إيمانويل أمونيكي

وصل إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق إلى مصر، للتفاوض مع مصر للمقاصة على إمكانية تولي تدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مصر للمقاصة، بأن مدرب منتخب تنزانيا السابق، سيعقد جلسة صباح غد السبت مع مسؤولي مصر للمقاصة، تنتهي بعقد اتفاق لتدريب الفريق أو بإنهاء المفاوضات.

كان أمونيكي قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق، بأنه وافق على تدريب مصر للمقاصة، بانتظار التأكيد منهم. (طالع التفاصيل)

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ولعب أمونيكي للزمالك بين عامي 1991 و1994، قبل أن ينطلق لارتداء قمصان ديوسبرج الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.

ورفقة الزمالك توج أمونيكي بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وكأس السوبر الإفريقي مرة وحيدة كما حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي عام 1994.

أمونيكي المدرب كان بنجاح أمونيكي اللاعب، حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 عاما للفوز بكأس العالم للمرحلة السنية.

وبعدها، تولى تدريب نادي الخرطوم السوداني، وبعدها درب منتخب تنزانيا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، قبل أن يرحل بعد الخسارة 3 مباريات متتالية في دور المجموعات.

ويحتل المقاصة على المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوي مع فريقي طلائع الجيش ونادي مصر صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر.

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