تقرير: أرسنال يقترب من ضم مدافع فلامنجو

قالت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية أن أرسنال الإنجليزي بات قريبا من التعاقد مع الإسباني بابلو ماري مدافع فلامنجو البرازيلي.

بابلو ماري النادي : فلامنجو أرسنال

أرسنال قدّم عرضا لصفوف النادي البرازيلي وصار قريبا من ضم اللاعب الذي سافر فجر اليوم إلى لندن للخضوع للفحص الطبي.

النادي البرازيلي نشر فيديو على حسابه على "تويتر" والمدافع البالغ 26 عاما يزور العاملين بمقر النادي.

Olha quem veio matar a saudade do Mengão antes da reapresentação oficial. Meu zagueiro! 😍🙌 @PabloMV5 #CRF pic.twitter.com/a8s5L5W6xt — Flamengo (@Flamengo) January 23, 2020

ووفقا لتقارير محلية برازيلية فأن الصفقة لن تكلف دفاع الجنرز سوى 7.5 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ماري في أوروبا بقمصان ريال مايوركا وجيرونا وديبورتيفو لاكورونيا في إسبانيا.

وسبق له ارتداء قميص مانشستر سيتي الإنجليزي منذ عام 2016 لكن دون خوض أي مباراة رسمية بقميص الفريق.

ومع فلامنجو ساهم ماري في الفوز بلقبي الدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس 2019 واحتل مع الفريق المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

ماري خاض بقميص الأحمر والأسود البرازيلي 30 مباراة وسجل 3 أهداف، وأصبح أول إسباني يسجل هدفا ويحقق لقب كوبا ليبرتادوريس في التاريخ.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وتلقت شباكه 34 هدفا في 24 مباراة.

ويعد دفاع الجنرز ثاني أضعف دفاع بين أصحاب المراكز العشرة الأولى في جدول الدوري الإنجليزي بعد ساوثامبتون الذي استقبلت شباكه 42 هدفا.

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