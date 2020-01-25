تقرير: أرسنال يقترب من ضم مدافع فلامنجو

السبت، 25 يناير 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

بابلو ماري - فلامنجو

قالت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية أن أرسنال الإنجليزي بات قريبا من التعاقد مع الإسباني بابلو ماري مدافع فلامنجو البرازيلي.

بابلو ماري

النادي : فلامنجو

أرسنال

أرسنال قدّم عرضا لصفوف النادي البرازيلي وصار قريبا من ضم اللاعب الذي سافر فجر اليوم إلى لندن للخضوع للفحص الطبي.

النادي البرازيلي نشر فيديو على حسابه على "تويتر" والمدافع البالغ 26 عاما يزور العاملين بمقر النادي.

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ووفقا لتقارير محلية برازيلية فأن الصفقة لن تكلف دفاع الجنرز سوى 7.5 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ماري في أوروبا بقمصان ريال مايوركا وجيرونا وديبورتيفو لاكورونيا في إسبانيا.

وسبق له ارتداء قميص مانشستر سيتي الإنجليزي منذ عام 2016 لكن دون خوض أي مباراة رسمية بقميص الفريق.

ومع فلامنجو ساهم ماري في الفوز بلقبي الدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس 2019 واحتل مع الفريق المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

ماري خاض بقميص الأحمر والأسود البرازيلي 30 مباراة وسجل 3 أهداف، وأصبح أول إسباني يسجل هدفا ويحقق لقب كوبا ليبرتادوريس في التاريخ.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وتلقت شباكه 34 هدفا في 24 مباراة.

ويعد دفاع الجنرز ثاني أضعف دفاع بين أصحاب المراكز العشرة الأولى في جدول الدوري الإنجليزي بعد ساوثامبتون الذي استقبلت شباكه 42 هدفا.

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