كلوب مستنكرا وصف "The Inevitables": سؤال سخيف.. لم أسمع هذه الكلمة من قبل

استنكر يورجن كلوب مدرب ليفربول سؤاله عن معنى كلمة "The Inevitables" التي أطلقها البعض على فريقه بعد مسيرة مميزة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري مبتعدا بـ16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، ولم يفقد الفريق سوى نقطتين في 23 مباراة حتى الآن.

وشبه البعض ليفربول بفريق أرسنال الذي توج بالدوري بلا هزيمة في موسم 2003-2004 وأطلق عليه لقب "The Invincibles" أو الفريق الذي لا يقهر.

وأطلق البعض على رفاق محمد صلاح لقب "The Inevitables" والذي يمكن ترجمته بـ"الفريق المحتوم"، أو الذي لا مفر من السقوط أمامه.

ورد كلوب على ذلك الأمر في مؤتمر صحفي قائلا:"تعلم أن السؤال سخيف من قبل أن تسأله، ورغم ذلك وجهته. لم أسمع هذه الكلمة من قبل. لا أعرف معناها. حسابيا، لم نتأهل بعد لدوري أبطال أوروبا".

وواصل الألماني "الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله هو التركيز على المباراة المقبلة. شروزبري تاون ثم وست هام يونايتد ثم ساوثامبتون، ثم راحة لمدة أسبوع ونبدأ مرة أخرى. أيا كان ما يقال عنا، لو شيء إيجابي فشكرا جزيلا لكم، لو شيء سلبي، لا أهتم. لم أسمع بشيء حُسم قبل أوانه، لماذا نفكر في مثل هذه الأمور؟".

وأتم كلوب (52 عاما) "مباراة ولفرهامبتون كانت نموذجا لموقفنا. لم يكن سهلا أبدا ولن يكون. فقط علينا القتال بأقصى طاقة ممكنة، هذا ما فعلناه في المواجهة ولهذا فزنا".

واقترب ليفربول من استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990 ويستطيع توسيع الفارق في الصدارة إذا فاز في مباراته المؤجلة أمام وست هام.

ويحل ليفربول ضيفا يوم الأحد على شروزبري تاون في دور الـ32 لكأس الاتحاد.

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