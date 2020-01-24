مساعد كارتيرون: لا نحتاج لـ مدرب أحمال لأننا نلعب كل 4 أيام.. الزمالك بلا إصابات

يرى أمير عبد العزيز المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ الزمالك عدم حاجة فريقه لمدرب أحمال، وذلك في حديثه عقب التعادل مع مازيمبي.

وتعادل الزمالك مع مازيمبي بلا أهداف في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة ضمنت صدارة المجموعة لـ مازيمبي الكونغولي، بينما ينتظر الزمالك تعثر بريميرو دي أوجوستو أمام زيسكو لضمان التأهل قبل الجولة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب المساعد: "كنا نلعب أمام فريق كبير ومحترم للغاية. سيطرنا على الشوط الأول وكنا أفضل في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "لم ننجح في استغلال الفرص ولم نستقبل أي فرصة تُذكر. النتيجة إيجابية أمام فريق كبير والقادم أفضل بالنسبة لنا".

وعن حاجة الزمالك لمدرب أحمال، قال أمير عبد العزيز "لا نحتاج لمدرب أحمال. نلعب مباراة كل 3-4 أيام ولذلك لا نحتاج لمدرب أحمال، نحتاج فقط للاستشفاء".

وواصل "نسير بشكل جيد وبإيقاع جيد والفريق بلا إصابات وسيطرنا لآخر دقيقة أمام مازيمبي".

video:1

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول.









































































































































































اقرأ أيضا:

إصابة بنشرقي

منتخب اليد يواصل حلم طوكيو

أيمن حفني يغادر مصر للمقاصة

الكشف عن وجهة إريكسن المقبلة

إيفونا ينضم لنادٍ جديد