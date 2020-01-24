إصابة بنشرقي وخروجه باكيا قبل لقاء مازيمبي

تعرض أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك للإصابة، أبعدته عن تشكيل الفريق أمام مازيمبي.

وخرج بنشرقي من تشكيل الزمالك بسب تعرضه لإصابة أثناء الإحماء قبل لقاء مازيمبي، وليشارك أحمد سيد "زيزو" بدلا منه، ويخرج بنشرقي من الملعب باكيا كما ظهر في الكاميرات.

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وبذلك، سيكون زيزو جناح أيسر في تشكيل الفريق، فيما سيلعب أوباما كصانع ألعاب، وعلى الجهة اليمنى سيلعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأصبح تشكيل الزمالك بعد خرو ج بنشرقي كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى سيتواجد بنشرقي على مقاعد البدلاء، لكن لم يتضح إن كان النجم المغربي جاهزا للدخول ولو في جزء بسيط من اللقاء أم لا.

من جهة أخرى جاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني.

الوسط: إسلام جابر - محمد حسن - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - مصطفى فتحي.

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