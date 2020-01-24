خطوة واحدة على التأهل.. الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا

تعادل الزمالك مع مازيمبي سلبيا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول. نتيجة ضمنت صدارة الفريق الكونغولي للمجموعة الأولى، فيما تجعل الزمالك بحاجة لعدم فوز بريميرو دي أوجوستو على زيسكو غد السبت لضمان التأهل إلى الدور المقبل رسميا.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ بالثلاثي أشرف بنشرقي، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وشيكابالا كأساسي. لكن أصيب بنشرقي في الإحماء، ليشارك أحمد سيد "زيزو" كأساسي بدلا منه.

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📋مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام مازيمبي ساسي وشيكابالا أساسيان #في_إفريقيا pic.twitter.com/fGbBTU7ckU — FilGoal (@FilGoal) January 24, 2020

شوط أول للأبيض

بدأ لاعبو الزمالك اللقاء بتمريرات كثيفة لإحكام قبضتهم على مجريات الأمور. لكن الخطورة لم تظهر إلا في الدقيقة السادسة بعد عرضية من حازم إمام، لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة السابعة قطع مصطفى محمد الكرة بعد تشتيتة خاطئة من سيلفيان جوبوهوو ثم مرر الكرة بالكعب إلى يوسف إبراهيم "أوباما" الذي انفرد بالمرمى وسدد بيسراه، لكن جوبوهو حولها إلى ركنية.

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شيكابالا نفذ الركنية على رأس محمود حمدي "الونش"، لكن رأسية مدافع الزمالك مرت فوق المرمى.

أحمد سيد "زيزو" حاول أيضا بتصويبة في الدقيقة الـ13 لكنها كان بعيدة عن المرمى.

ثم كانت أجمل فرص الزمالك في الدقيقة الـ19. مراوغة رائعة من شيكابالا ثم تبادل تمريرات مع ساسي وتمريرة أخرى تصطدم بالمدافع وتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة رائعة أبعدها الحارس جوبوهوو إلى ركنية.

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مازيمبي يظهر

مازيمبي بدأ الظهور في الدقيقة الـ28. عرضية من جوزيف أوتشيا قابلها جاكسون موليكا برأسية، لكن اصطدمت في ظهر محمود علاء ليمنعها من دخول الشباك.

موليكا تعرض لإصابة في الدقيقة الـ30 بعد تدخل قوي –غير مقصود- من حازم إمام، لكنه تلقى العلاج وعاد للملعب بعد دقائق.

عودة خطورة الزمالك

مصطفى محمد أعاد خطورة الزمالك في الدقيقة الـ35 برأسية جيدة بعد عرضية من حازم إمام، لكن الكرة جانبت القائم بقليل.

مازيمبي حاول مجددا في الدقيقة الـ39 عن طريق إسماعيل ميكو برأسية فوق المرمى.

ورد شيكابالا ببينية في الدقيقة الـ40 وصلت أبعد من زيزو بقليل، لتخرج إلى ركلة مرمى.

مصطفى محمد حاول مجددا برأسية أخرى في الدقيقة الـ44 بعد عرضية من طارق حامد، لكنه مرت بعيدة بعدما وصل لها اللاعب بصعوبة.

الشوط الثاني

ميهايو كازيمبي مدرب مازيمبي بدأ الشوط الثاني بتبديل أول، بدخول رينفورد كالابا بدلا من جان فيتال أوريجا.

وهدد الزمالك لأول مرة في الدقيقة الـ48. تصويبة من شيكابالا لكن فوق المرمى.

في المقال كاد إيزاك تشيبانجو يسجل الأول لمازيمبي في أخطر الفرص بالدقيقة الـ52. راوغ حازم إمام بمهارة وسدد لكن أبو جبل تألق وأنفذها.

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تدخل شيكابالا

باتريس كارتيرون تدخل هنا. وشارك محمد أوناجم في الدقيقة الـ60 بدلا من شيكابالا.

مازيمبي امتلك الكرة في الدقائق التالية، لكن كارتيرون لجأ لدكته مرة أخرى في الدقيقة الـ71 بدخول مصطفى فتحي بدلا من أوباما.

إهدار الوقت

كيفين مونديكو تعرض لإصابة في الدقيقة الـ72 بعد سقوط خاطئ ليتلقى العلاج في بضعة دقائق ثم يعود للملعب.

الزمالك وصل لمرمى مازيمبي مجددا في الدقيقة الـ77 بعد توغل من مصطفى فتحي، ثم تمريرة إلى طارق حامد الذي سدد في يد الحارس.

مينديكو سقط مجددا هنا وخرج على سيارة الإسعاف، لكن ذلك لم ينقذه من تلقي الإنذار من الحكم.

ويبدو أن إصابة مينديكو كانت حقيقية، فغادر الملعب وشارك تاندي موابي بدلا منه.

آخر تبديلات مازيمبي كانت في الدقيقة الـ89 بدخول باتو كابانجو بدلا من شيكو أوشيندي.

حكم اللقاء احتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم لم يشهدوا الجديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول. نتيجة ضمنت صدارة الفريق الكونغولي للمجموعة الأولى، فيما تجعل الزمالك بحاجة لعدم فوز بريميرو دي أوجوستو على زيسكو غد السبت لضمان التأهل إلى الدور المقبل رسميا.

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