حلم طوكيو – يد مصر تنتصر على الجزائر وتصل نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 24 يناير 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

نجح منتخب مصر لكرة اليد في تخطي عقبة منتخب الجزائر ليصل لنهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

منتخب مصر فاز على منتخب الجزائر 30 -27 ليطير إلى نهائي البطولة.

وحسم الفراعنة الشوط الأول بفارق هدف وحيد (15) – (14)، قبل أن يتفوق رفاق أحمد الأحمر في الشوط الثاني ويكسروا الصمود الجزائري.

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وينتظر منتخب مصر في النهائي، الفائز من مواجهة تونس أمام أنجولا لمواجهته يوم الأحد في نهائي البطولة الإفريقية.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة.

الفائز بالبطولة الإفريقية يصل مباشرة إلى طوكيو 2020، بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل.

منتخبا مصر وتونس التقيا في نهائي آخر نسختين للبطولة، حيث فاز منتخب مصر في القاهرة عام 2016 وخسر الفراعنة آخر نهائي في الجابون قبل عامين.

ويسعى منتخب مصر لحصد البطولة السابعة له ليعادل منتخب الجزائر، فيما حصلت تونس على اللقب 10 مرات.

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