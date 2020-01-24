كلوب: ماني شعر بالأسف لخروجه من الملعب.. سنبحث عن حلول للمباريات التي سيغيبها

الجمعة، 24 يناير 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

ماني - ليفربول

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن إصابة السنغالي ساديو ماني، مشيرا إلى "أتمنى ألا تكون سيئة ولكن علينا الانتظار".

ليفربول حافظ على سلسلة اللا هزيمة في الدوري بعدما نجح في الانتصار بصعوبة على حساب ولفرهامبتون على ملعب الأخير.

وانتصر ليفربول بثنائية مقابل هدف بفضل هدف متأخر من البرازيلي فيرمينو في لقاء شهد خروج ماني مصابا في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

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وقال كلوب: "ماني شعر بالأسف الشديد بسبب خروجه مصابا من الملعب".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي التي نقلتها صحيفة مترو "أتمنى ألا تكون سيئة. تبدو كإصابة عضلية ولكن علينا الانتظار ليوم الجمعة لمعرفة ذلك".

ويتوقع كلوب صعوبة مشاركة ماني في الثلاث مباريات المقبلة لـ ليفربول أمام شروسيري تاون في كأس إنجلترا يوم الأحد وأمام وست هام يوم الأربعاء وساوثامبتون يوم السبت في الدوري.

وأشار كلوب لاحتمالية مشاركة ماني في الـ 3 مباريات المقبلة، قائلا: "من الصعب ذلك. شروسيري ثم وست هام ثم ساوثامبتون. هذا صعب".

وواصل "علينا البحث عن حلول للمباريات التي ربما سيغيب عنها ماني".

وعن اقتراب حسم لقب الدوري، قال كلوب: "سينتهي الدوري عندما ينتهي بشكل رسمي".

واستمر "لماذا علينا الحديث عن ذلك من الأساس؟ نواصل طريقنا ونواصل البحث عن حلول للمباريات الصعبة المقبلة وعلينا الانتظار للنهاية".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة الـ67 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولليفربول مباراة مؤجلة.

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