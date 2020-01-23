الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

الخميس، 23 يناير 2020 - 18:06

كتب : بسام أبوبكر

حسين الشحات - الأهلي - المقاولون العرب

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غير منصف على الإطلاق، على حد وصفه.

FilGoal.com كشف في وقت سابق موافقة كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد وفد الأهلي يكثف اجتماعاته التفقدية لفرع الأقصر مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أخبرنا بفتح الاستبدال.. استقررنا على قيد هذا الثنائي خبر في الجول – كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

وعقب عبد الحفيظ على قرار الاتحاد الإفريقي قائلا: "القرار غير منصف على الإطلاق ويُخالف اللوائح الواضحة ويخدم فرق بعينها".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كيف يقرر كاف بشكل مفاجئ تعديل المسابقة أثناء سيرها. حتى إذا أراد فعل ذلك، فالأفضل أن تكون البداية من الموسم المقبل".

وواصل "قرار الاتحاد الإفريقي يخدم فرق بعينها. انظروا لـ الوداد المغربي والترجي التونسي".

وشرح "الوداد تعاقد مع ما يقرب من 8-9 لاعبين، نفس حال الترجي. انظروا لقوائم الترجي والوداد، هناك ما يقرب من 4 لاعبين لم يشاركوا منذ بداية البطولة ورغم ذلك الثنائي تحرك وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، هذا يدل على المعرفة السابقة بالقرار".

وأكمل حديثه قائلا: "على ما يبدو فأن القرار كان يُجهز منذ فترة وبعض الأندية تعرف ذلك".

وأتم "القرار ليس منصفا ويساعد فرق محددة لتقوية صفوفها خلال البطولة".

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

ولا يمكن للأهلي استبدال أي لاعب سوى شريف اكرامي وهو الأمر المستبعد في ظل تواجد مقعدين شاغرين في القائمة، ومن المنتظر أن يتم قيد السنغالي أليو بادجي ولم يتم حسم المقعد الثاني. (طالع التفاصيل)

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط، ويحل النجم ضيفا على الأهلي مساء الأحد المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباراة من هنا

اقرأ أيضا:

كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد

الزمالك يستقر على قيد ثنائي إفريقيًا

تعرف على أسعار السوبر المصري

طالع قائمة الزمالك أمام مازيمبي

الأهلي في إفريقيا النجم الساحلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن زكريا لـ"المكان الذي ننتمي له": أين أنتم؟.. كلام فقط 3 دقيقة | الدوري المصري
بعد هز شباك ريال مدريد.. روميرو: أنا صحفي.. جاهز لطلبات التوظيف من أي مجلة 3 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – سيراميكا يضم لاعب بيراميدز السابق 31 دقيقة | أوروبا
بويول أم كومان؟ كرويف أم إنييستا؟ اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة 45 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاصة: لم نستقر على هوية المدرب الجديد.. وأسفت لإقالة ميدو ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: لا عروض لضم صالح جمعة حتى الآن.. وموقف صلاح محسن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك