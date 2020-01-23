الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غير منصف على الإطلاق، على حد وصفه.

FilGoal.com كشف في وقت سابق موافقة كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية. (طالع التفاصيل)

وعقب عبد الحفيظ على قرار الاتحاد الإفريقي قائلا: "القرار غير منصف على الإطلاق ويُخالف اللوائح الواضحة ويخدم فرق بعينها".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كيف يقرر كاف بشكل مفاجئ تعديل المسابقة أثناء سيرها. حتى إذا أراد فعل ذلك، فالأفضل أن تكون البداية من الموسم المقبل".

وواصل "قرار الاتحاد الإفريقي يخدم فرق بعينها. انظروا لـ الوداد المغربي والترجي التونسي".

وشرح "الوداد تعاقد مع ما يقرب من 8-9 لاعبين، نفس حال الترجي. انظروا لقوائم الترجي والوداد، هناك ما يقرب من 4 لاعبين لم يشاركوا منذ بداية البطولة ورغم ذلك الثنائي تحرك وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، هذا يدل على المعرفة السابقة بالقرار".

وأكمل حديثه قائلا: "على ما يبدو فأن القرار كان يُجهز منذ فترة وبعض الأندية تعرف ذلك".

وأتم "القرار ليس منصفا ويساعد فرق محددة لتقوية صفوفها خلال البطولة".

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

ولا يمكن للأهلي استبدال أي لاعب سوى شريف اكرامي وهو الأمر المستبعد في ظل تواجد مقعدين شاغرين في القائمة، ومن المنتظر أن يتم قيد السنغالي أليو بادجي ولم يتم حسم المقعد الثاني. (طالع التفاصيل)

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط، ويحل النجم ضيفا على الأهلي مساء الأحد المقبل.

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