عبد الحفيظ لـ في الجول: لا عروض لضم صالح جمعة حتى الآن.. وموقف صلاح محسن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عدم تلقي ناديه أي عروض رسمية لضم صالح جمعة.

وقال عبد الحفيظ: "حتى الآن لا جديد في مصير صالح جمعة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتلق أي عروض رسمية حتى اللحظة من أجل صالح جمعة".

وعن موقف صلاح محسن، أوضح عبد الحفيظ: "يتبقى بعض الرتوش الأخيرة والنهائية لرحيل صلاح محسن إلى سموحة".

وتابع "حتى الآن صفقة انتقال صلاح محسن إلى سموحة لم تتم بشكل رسمي ولكنها في التفاصيل الأخيرة".

ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم في الدوري.

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة.

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