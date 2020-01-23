الزمالك لـ في الجول: قرار كاف مُفيد ولكن

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مُفيد لفريقه، على حد وصفه.

FilGoal.com كشف في وقت سابق موافقة كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية. (طالع التفاصيل)

وعقب أمير مرتضى على قرار الاتحاد الإفريقي قائلا: "قرار كاف مُفيد لـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنحدد من يتم قيدهما في القائمة عقب لقاء مازيمبي".

وأردف "لا أريد الحديث كثيرا عن قرار كاف. لا نريد تشتيت تركيزنا قبل اللقاء الهام والصعب أمام مازيمبي".

وتابع "عقب لقاء مازيمبي، سندرس الموقف ونرى من الأنسب للقيد في القائمة ولكن الآن تركيزنا فقط على اللقاء".

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

الزمالك يمكنه استبدال أيمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا. (طالع التفاصيل)

الأول رحل لصفوف مصر للمقاصة، والثاني إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومن ثم الأهلي ولم يخض أي منهما أي دقيقة بقميص الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف المتصدر مازيمبي بـ 10 نقاط.

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