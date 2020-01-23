هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد

بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على فتح الاستبدال في قوائم بطولتي الأندية، هل يستفيد الأهلي من هذا القرار؟

الزمالك بإمكانه رفع اسمي محمود عبد المنعم (كهربا) الذي تم قيده إفريقيا بداية الموسم، وأيمن حفني الذي رحل لمصر للمقاصة، ومن المنتظر أن يتم قيد الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" والظهير الأيمن أحمد عيد في مكانهما، ولكن بالنسبة للأهلي، فإن الانطباع المبدئي أن استفادته من تلك القاعدة صعبة.

لماذا؟

في الوقت الحالي، يضم الأهلي في قائمته الإفريقية 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي - رامي ربيعة – أيمن اشرف – ياسر إبراهيم - محمود متولي – على معلول - محمود وحيد – سعد سمير (تمت إضافته في يناير)

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج - حسام عاشور- صالح جمعة – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان حسين الشحات – رمضان صبحي – أحمد الشيخ - جيرالدو – محمود عبد المنعم "كهربا" (تمت إضافته في يناير).

الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – صلاح محسن – جونيور أجايي

ومن المنتظر، أن يقوم الأهلي بقيد السنغالي أليو بادجي لتصل قائمة الفريق إلى 29 لاعبا.

لماذا لن يستفيد الأهلي؟

اشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية.

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

ومن بين الـ29 لاعبا المقيدين، فقط شريف إكرامي لم يشارك في ولا دقيقة من البطولة.

ومع صعوبة رفع اسم قائد الفريق من القائمة، يصبح من الصعب استفادة الأهلي من الأمر.

ومازال للأهلي مكانا شاغرا في قائمته الإفريقية.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط، ويحل النجم ضيفا على الأهلي مساء الأحد المقبل.

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