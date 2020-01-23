رصاصة فيرمينو تقلب قطار تراوري ورفاقه.. ليفربول يتخطى ولفرهامبتون بفوز قاتل جديد

فاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي. فوز رفع رصيد ليفربول للقاء الـ40 على التوالي دون هزيمة في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة الـ67 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولليفربول مباراة مؤجلة.

سجل جوردان هندرسون وروبيرتو فيرمينو هدفا ليفربول، فيما سجل راؤول خيمنيز هدف ولفرهامبتون الوحيد.

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التشكيل

يورجن كلب بدأ بنفس التشكيل للقاء الثالث على التوالي. الثلاثي الأساسي بدأ في الهجوم.

📋محمد صلاح أساسي في تشكيل ليفربول ضد ولفرهامبتون #في_إنجلترا pic.twitter.com/g69WuYQ2nK — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2020

وصف المباراة

ثمان دقائق مرت في بداية اللقاء. ثم كان الهدف الأول سريعا عن طريق جوردان هندرسون. ركنية نفذها نرينت أرنولد، وقابلها هندرسون بلمسة بكتفه في المرمى.

في المقابل كاد الرد يكون سريعا جدا في الدقيقة الـ11. مخالفة نفذها جواو موتينيو، وقابلها مات دوهيرتي برأسية بجانب القائم بقليل جدا.

ولفرهامبتون استمر في الضغط. أداما تراوري أرسل عرضية رائعة في الدقيقة الـ18، حاول راؤول خيمنيز مقابلتها بتصويبة، لكن الدفاع أبعدها من أمامه.

وفي نفس الدقيقة، كاد محمد صلاح يسجل لكن الدفاع أيضا أبعدها من أمامه بعصوبة.

تبديل اضطراري

ساديو ماني تعرض لإصابة في الدقيقة الـ31، وهنا اضطر يورجن كلوب لإخراجه، ودخول تاكومي مينامينو الوافد الجديد بدلا منه، في الظهور الأول للياباني في بطولة الدوري.

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ضغط أصحاب الأرض تواصل في الدقيقة الـ37 بتصويبة من راؤول خيمنيز، لكن فوق المرمى بقليل.

وانطلق أداما تراوري في الدقيقة الـ41 من منتصف الملعب ثم مرر الكرة إلى مات دوهيرتي علي يمين منطقة جزاء الريدز، ثم حاول تمرير كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى منتصف الملعب.

وصلاح مجددا توغل بشكل رائع في الوقت الضائع، لكنه سدد في الدفاع، لينتهي الشوط الأول بتقدم بفارق هدف.

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الشوط الثاني

مثلما أنهى محمد صلاح الشوط الأول بخطورة، بدأ الثاني كذلك بأخطر الفرص في الدقيقة الـ46 بعدما استخلص كرة بشكل رائع من أمام أداما تراوري وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها روي باتريشيو إلى ركلة ركنية.

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وصلاح مجددا في الدقيقة الـ50. عرضية من هندرسون من يمين الملعب إلى داخل منطقة الجزاء لكن أقوي من اللازم، استحوذ عليها محمد صلاح وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس المرمي.

التعادل وضغط للنمور

وعكس ضغط ليفربول، جاء هدف التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة الـ51. انطلاقة رائعة من منتصف الملعب مررها خيمينيز إلى أداما تراوري علي يمين الملعب، ليمرر الأخير الكرة مرة أخري إلى داخل منطقة جزاء ليفربول ليسددها خيمينيز برأٍسية قوية سكنت يسار شباك بيكر.

أداما تراوري انطلق مجددا في الدقيقة الـ55 يمين منطقة الجزاء، لكن أندرو روبيرتسون عرقل اللاعب بسنتيمترات قليله خارج منطقة الجزاء والحكم احتسب ركلة حرة مباشرة.

ليفربول كاد يعيد التقدم مجددا في الدقيقة الـ59 بعد تصويبة من مينامينو اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى فيرمينو الذي سدد في يد الحارس.

وهدد خيمنيز مرمى ليفربول مرة أخرى في الدقيقة الـ69. انفرد بالمرمى وسدد لكن أليسون بيكر أنقذها إلى ركنية.

ورد صلاح في الدقيقة الـ70 بتوغل آخر جيد، لكنه سدد بجانب المرمى بقليل.

تدخل كلوب وسبيرتو

هنا تدخل يورجن كلوب بأولى التبديلات. شارك فابينيو بدلا من أوكس تشامبيرلين في الدقيقة الـ71.

وواصل أداما تراوري تشكيل الخطورة في الدقيقة الـ73 ثم تسديدة لكن بجانب المرمى.

نونو سبيرتو بدأ الرد على كلوب في الدقيقة الـ77 بدخول ديوجو جوتا بدلا من بيدرو نيتو.

هدف قاتل

روبيرتو فيرمينو أهدر أخطر الفرص في الدقيقة الـ81 بعد توغل رائع ثم تصويبة في جسد الحارس.

وفيرمينو نفسه عاد وحسم اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة الـ85. محمد صلاح امتلك الكرة وحافظ عليها، ثم مرر إلى هندرسون، والذي بدوره مرر كرة رائعة إلى فيرمينو، والبرازيلي سدد هذه المرة بيسراه في المقص مسجلا الثاني.

كلوب تدخل مجددا بآخر التبديلات في الدقيقة الـ86، ودفع بديفوك أوريجي بدلا من محمد صلاح، وعلى الجهة الأخرى رد سبيرتو بدخول جيبس وايت في الدقيقة الـ87 بدلا من جواو موتينيو.

ووقتما كان الجميع يستعد لصافرة الحكم، كاد ولفرهامبتون العنيد يدرك التعادل في الدقيقة الـ92. عرضية من أداما تراوري استلمها خيمنيز ومررها إلى البديل ديوجو جوتا، لكن جوتا سدد فوق مرمى أليسون،

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ67 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا، ولا يتبقى له سوى 27 نقطة على حسم لقب الدوري رسميا.

من جهة أخرى، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الـ34 في المركز السابع.

























































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