فان دايك: علينا إعطاء ولفرهامبتون حقه.. قاتلنا أمامهم

الجمعة، 24 يناير 2020 - 00:13

كتب : Filgoal Team

فان دايك - فيرمينو - ليفربول - ولفرهامبتون

حرص الهولندي الرائع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على الإشادة بما قدمه فريق ولفرهامبتون أمام الريدز.

ليفربول حافظ على سلسلة اللا هزيمة في الدوري بعدما نجح في الانتصار بصعوبة على حساب ولفرهامبتون على ملعب الأخير.

وانتصر ليفربول بثنائية مقابل هدف بفضل هدف متأخر من البرازيلي فيرمينو. (طالع التفاصيل)

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وتحدث فان دايك عقب المباراة قائلا: "علينا إعطاء فريق ولفرهامبتون حقه".

وأضاف في تصريحاته مع BT "ولفرهامبتون لعبوا بشكل جيد جدا وكان من الصعب إسقاطهم. كان علينا القتال بشراسة أمامهم".

وتابع "لسنا سعداء بالهدف الذي هز شباكنا ولكننا سعداء بطريقة تعاملنا بعد ذلك وتحقيقنا للانتصار".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة الـ67 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولليفربول مباراة مؤجلة.

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