كالابا لاعب مازيمبي: أتمنى أن يتولى ميتشو تدريب بلادي زامبيا

يتمنى الزامبي رينفورد كالابا لاعب مازيمبي، أن يتولى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" تدريب منتخب بلاده.

كالابا يقود مازيمبي في مواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة.

وصرّح كالابا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "أعتقد أن مباراة الذهاب لم تكن سهلة رغم الفوز".

وأتبع: "لكننا ضغطنا واستغللنا الفرص وأحرزنا 3 أهداف، استطعنا السيطرة على الزمالك".

وأكمل: "تنتظرنا مباراة كبيرة، فالزمالك لديه لاعبين جيدين، والأهم بالنسبة لنا أن نحسن استغلال الفرص أمام المرمى".

وذكرت العديد من التقارير في الساعات الماضية أن ميتشو –المدير الفني السابق للزمالك- على وشك تدريب زامبيا منتخب كالابا.

ولاعب وسط مازيمبي أبدى سعادته بتلك الأنباء: "ميتشو مدرب رائع ولديه خبرات كبيرة، إنها فرصة جيدة لـ زامبيا".

ويغيب كالابا (33 عاما) عن منتخب بلاده زامبيا منذ نوفمبر 2018، لكنه أتم تصريحاته: "أتمنى العودة للمنتخب في الفترة المقبلة".

ويمتلك كالابا 65 مباراة دولية، وكان أحد أبطال الجيل الذي حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2012 مع زامبيا.

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