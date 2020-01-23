كالابا لاعب مازيمبي: أتمنى أن يتولى ميتشو تدريب بلادي زامبيا
الخميس، 23 يناير 2020 - 21:32
كتب : FilGoal
يتمنى الزامبي رينفورد كالابا لاعب مازيمبي، أن يتولى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" تدريب منتخب بلاده.
رينفورد كالابا
النادي : مازيمبي
كالابا يقود مازيمبي في مواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة.
وصرّح كالابا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "أعتقد أن مباراة الذهاب لم تكن سهلة رغم الفوز".
وأتبع: "لكننا ضغطنا واستغللنا الفرص وأحرزنا 3 أهداف، استطعنا السيطرة على الزمالك".
وأكمل: "تنتظرنا مباراة كبيرة، فالزمالك لديه لاعبين جيدين، والأهم بالنسبة لنا أن نحسن استغلال الفرص أمام المرمى".
وذكرت العديد من التقارير في الساعات الماضية أن ميتشو –المدير الفني السابق للزمالك- على وشك تدريب زامبيا منتخب كالابا.
ولاعب وسط مازيمبي أبدى سعادته بتلك الأنباء: "ميتشو مدرب رائع ولديه خبرات كبيرة، إنها فرصة جيدة لـ زامبيا".
ويغيب كالابا (33 عاما) عن منتخب بلاده زامبيا منذ نوفمبر 2018، لكنه أتم تصريحاته: "أتمنى العودة للمنتخب في الفترة المقبلة".
ويمتلك كالابا 65 مباراة دولية، وكان أحد أبطال الجيل الذي حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2012 مع زامبيا.
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