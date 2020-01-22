ميتشو: لدي عروض من بيراميدز والوداد ومنتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - المقاولون العرب

قال الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق إنه تلقى عدة عروض من فرق ومنتخبات عديدة.

وأوضح ميتشو في تصريحات لموقع سوكر لادوما: "منذ ديسمبر تلقيت العديد من العروض من كل مكان".

وأضاف "عرض علي تدريب بيراميدز المصري والإفريقي التونسي ومولودية الجزائر والوداد المغربي".

أخبار متعلقة

بركات: إعادة بطولة أمم إفريقيا للشتاء في مصلحة منتخب مصر الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول ضم مهاجم أجنبي في يناير رسميا – الإسماعيلي يعلن ضم فخر الدين بن يوسف عبد الحفيظ يعلن عبر في الجول: قيد بادجي محليا وإفريقيا

وتابع المدرب الصربي "بالإضافة إلى منتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي".

وأكمل "هناك أيضا عرض من نادي التعاون أحد الخمسة الأوائل في السعودية ، والعين الإماراتي".

وواصل ميتشو "كل هذه العروض جزء من الحياة، لكن أنا حاليا في مفترق الطرق وأحتاج إلى اختيار ما إذا كنت سأذهب إلى فريق أو منتخب".

وأشار "علي أن أقرر الحصول على أموال طائلة أو الحصول أموال أقل مع فريق يتبنى مشروعا".

وشدد "شخصياً، أؤمن دائمًا بالمشاريع، لذلك سأرى أي مشروع سوف يلائم أفكاري".

وأتم مدرب أوغندا السابق "أنا في مفترق طرق وسنرى ما ستجلبه الأيام القليلة القادمة".

طالع أيضا:

المقاصة يتخذ قرارا بشأن مستقبل ميدو

النجم يحدد موعد الوصول للقاهرة لمواجهة الأهلي

الجنايني يرد على: هل يترشح لرئاسة الزمالك؟

رسميا - أزارو إلى الدوري السعودي

البدري يجيب عن: هل ينضم عمرو وردة مجددا إلى منتخب مصر

ميتشو الزمالك غانا زامبيا زيمبابوي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع سيتي: سنواصل القتال حتى ينتهي سباق الدوري حسابيا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الجابون.. أكبر من مواجهة بين صلاح وأوباميانج 49 دقيقة | مصر
خبر في الجول - جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي بعد الزيادة المالية 53 دقيقة | الدوري المصري
وردة يسجل هدفين في تعادل لاريسا مع فريقه السابق.. ومشاركة غزال ساعة | المحترفون
كلوب: هدف صلاح في يونايتد؟ ركب دراجته وانطلق ساعة | الدوري الإنجليزي
ميتشو: لدي عروض من بيراميدز والوداد ومنتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك