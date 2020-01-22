ميتشو: لدي عروض من بيراميدز والوداد ومنتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي

قال الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق إنه تلقى عدة عروض من فرق ومنتخبات عديدة.

وأوضح ميتشو في تصريحات لموقع سوكر لادوما: "منذ ديسمبر تلقيت العديد من العروض من كل مكان".

وأضاف "عرض علي تدريب بيراميدز المصري والإفريقي التونسي ومولودية الجزائر والوداد المغربي".

وتابع المدرب الصربي "بالإضافة إلى منتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي".

وأكمل "هناك أيضا عرض من نادي التعاون أحد الخمسة الأوائل في السعودية ، والعين الإماراتي".

وواصل ميتشو "كل هذه العروض جزء من الحياة، لكن أنا حاليا في مفترق الطرق وأحتاج إلى اختيار ما إذا كنت سأذهب إلى فريق أو منتخب".

وأشار "علي أن أقرر الحصول على أموال طائلة أو الحصول أموال أقل مع فريق يتبنى مشروعا".

وشدد "شخصياً، أؤمن دائمًا بالمشاريع، لذلك سأرى أي مشروع سوف يلائم أفكاري".

وأتم مدرب أوغندا السابق "أنا في مفترق طرق وسنرى ما ستجلبه الأيام القليلة القادمة".

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