رئيس المقاصة: لم نستقر على هوية المدرب الجديد.. وأسفت لإقالة ميدو

أبدى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، أسفه لإقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق الفيومي.

مصر للمقاصة أقال ميدو من تدريب الفريق أمس الأربعاء، بعد الهزيمة 1-3 أمام بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.

وصرّح عبد السلام عبر قناة الزمالك: "ميدو كان ملتزما للغاية لدرجة أنه كان يتدرب مع اللاعبين".

وأضاف: "بذل مجهودا كبيرا، أحبه وأعتبره في مقام ابني، لكن التوفيق لم يكن حليفه".

وبرر الإقالة: "لم نستطع الصبر أكثر من ذلك، لا يمكن أن نكون مهديين بالهبوط، وبالتالي رحل ميدو للأسف".

وأكمل: "أقول للأسف لأنني كنت أتمنى استمرار ميدو معنا".

وأشار عبد السلام إلى عدم توصل إدارته لهوية خليفة ميدو حتى اللحظة: "لم نتفق مع أي مدرب بعد".

وأضاف: "نطالع السير الذاتية لبعض المدربين، وحتى الآن لم ترجح كفة أحدهم".

وعند سؤاله عن جنسية الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة، رد مختتما: "أسماء مصرية وأجنبية".

وكان مصدر في مصر للمقاصة قد كشف لـ FilGoal.com أن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر ضمن الأسماء المطروحة لخلافة ميدو، بالإضافة إلى أحمد حسن، وعلي ماهر، وخالد جلال.

فيما صرح النيجيري إيمانويل أمونيكي لاعب الزمالك الأسبق لـ FilGoal.com أنه أبلغ إدارة المقاصة موافقته على تدريبه بعد أن تواصلت معه الإدارة.

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