أمونيكي لـ في الجول: أبلغت المقاصة بموافقتي على عرضهم لخلافة ميدو.. وأنتظر التأكيد منهم

كشف إيمانويل أمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا أنه وافق على عرض نادي مصر للمقاصة لخلافة مدرب الفريق السابق، أحمد حسام "ميدو"، الذي رحل صباح الأربعاء.

وقال أمونيكي لـFilGoal.com: "المفاوضات متقدمة، أبلغت المقاصة بموافقتي على عرضهم".

وأوضح أسطورة الزمالك "أنتظر التأكيد من النادي، سعيد جدا بهذه الفرصة ومستعد للعودة إلى مصر".

وشدد "أنا حاليا في إسبانيا، وإذا حصلت على التأكيد من إدارة المقاصة على تولي المهمة سيرسلون لي تذاكر القدوم إلى مصر".

ولعب أمونيكي للزمالك بين عامي 1991 و1994، قبل أن ينطلق لارتداء قمصان ديوسبرج الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.

ورفقة الزمالك توج أمونيكي بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وكأس السوبر الإفريقي مرة وحيدة كما حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي عام 1994.

أمونيكي المدرب كان بنجاح أمونيكي اللاعب، حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 عاما للفوز بكأس العالم للمرحلة السنية.

وبعدها، تولى تدريب نادي الخرطوم السوداني، وبعدها درب منتخب تنزانيا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، قبل أن يرحل بعد الخسارة 3 مباريات متتالية في دور المجموعات.

ويحتل المقاصة على المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوي مع فريقي طلائع الجيش ونادي مصر صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر.

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