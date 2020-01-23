رسميا - طرح تذاكر السوبر المصري إلكترونيا.. أسعار تبدأ من 215 جنيه

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر السوبر بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يستضيف استاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.للحجز من هنا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهم بواقع 215 جنيها تقريبا وحتى 500 درهم في كبار الزوار بقيمة 2150 جنيها.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

فئة كبار الزوار 500 درهم = 2150 جنيه مصري

فئة 1 مميزة 350 درهم = 1510 جنيه مصري

فئة 1 (200 درهم) = 860 جنيه مصري

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيه مصري

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيه مصري

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيه مصري

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