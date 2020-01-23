مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أخبرنا بفتح الاستبدال.. استقررنا على قيد هذا الثنائي

الخميس، 23 يناير 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - نهضة بركان

كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادي تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بفتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا يوجد مشكلة لدينا خاصة أن معظم اللاعبين لدينا مقيدين دون مشاكل".

وأردف "لكننا استقررنا على قيد الحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، والظهير الأيمن الشاب أحمد عيد".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية عبد الحفيظ: تفكير الكاف في الاستبدال؟ كل ما يخصهم نعلمه من صحف المغرب وتونس مصدر في المقاصة لـ في الجول: حفني يقترب من الانتقال لـ الجيش إذا لم يُفتح الاستبدال

وأردف "من المنتظر أن يتم قيد الثنائي بدلا من محمود عبد المنعم (كهربا) الذي تم قيده إفريقيا بداية الموسم، وأيمن حفني الذي رحل لمصر للمقاصة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط أمام مازيمبي في الصدارة برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، حيث يحتاج لنقطتين من الجولتين المقبلتين للتأهل رسميا لدور الثمانية.

وافق كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن كاف بصدد الإعلان الرسمي عن الخطوة، التي جاءت بمطالب من عدة أندية حسبما أوضح مصدر داخل الاتحاد لـFilGoal.com.

اشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية.

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

طالع أيضا:

حوار في الجول - سيد معوض.. عن صلاح وتصفيات المونديال والمنتخب الأولمبي ووعد للجماهير

رمضان صبحي يتدرب منفردا.. وحمدي فتحي يبدأ المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي

سكاي: إدارة مانشستر يونايتد تحسم موقف سولشاير

أحمد حسن: اتخذت قرارا بالعودة للتدريب

سمير عثمان: غيّرت رقم هاتفي بسبب مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة

الزمالك دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن زكريا لـ"المكان الذي ننتمي له": أين أنتم؟.. كلام فقط 2 دقيقة | الدوري المصري
بعد هز شباك ريال مدريد.. روميرو: أنا صحفي.. جاهز لطلبات التوظيف من أي مجلة 2 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – سيراميكا يضم لاعب بيراميدز السابق 30 دقيقة | أوروبا
بويول أم كومان؟ كرويف أم إنييستا؟ اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة 44 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاصة: لم نستقر على هوية المدرب الجديد.. وأسفت لإقالة ميدو ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: لا عروض لضم صالح جمعة حتى الآن.. وموقف صلاح محسن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك