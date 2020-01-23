مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أخبرنا بفتح الاستبدال.. استقررنا على قيد هذا الثنائي

كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادي تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بفتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا يوجد مشكلة لدينا خاصة أن معظم اللاعبين لدينا مقيدين دون مشاكل".

وأردف "لكننا استقررنا على قيد الحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، والظهير الأيمن الشاب أحمد عيد".

وأردف "من المنتظر أن يتم قيد الثنائي بدلا من محمود عبد المنعم (كهربا) الذي تم قيده إفريقيا بداية الموسم، وأيمن حفني الذي رحل لمصر للمقاصة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط أمام مازيمبي في الصدارة برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، حيث يحتاج لنقطتين من الجولتين المقبلتين للتأهل رسميا لدور الثمانية.

وافق كاف على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن كاف بصدد الإعلان الرسمي عن الخطوة، التي جاءت بمطالب من عدة أندية حسبما أوضح مصدر داخل الاتحاد لـFilGoal.com.

اشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية.

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

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