مصدر في المقاصة لـ في الجول: مدرب المنتخب مرشح لتدريب الفريق مع 4 أسماء أخرى

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 15:03

كتب : حامد وجدي

فريق مصر للمقاصة

يفكر نادي مصر للمقاصة في المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي رحل عن منصبه يوم الأربعاء، وتمت مناقشة 5 أسماء حتى الآن مرشحة للمهمة. وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي.

وصرح المصدر: "مسؤولو النادي تناقشوا خلال الاجتماع في أكثر من اسم تم طرحه لتدريب الفريق".

وواصل "تم وضح اسم طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر ولم يعترض أي من أعضاء مجلس الإدارة على الطرح، بل وبعضهم اقترح الاسم كذلك".

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وأكمل "لكن تظل مسؤوليته كمدرب عام لمنتخب مصر هي العائق الذي يقف أمام إدارة المقاصة".

وتابع "تم عرض أكثر من اسم آخر على مجلس الإدارة، أبرزهم حتى الآن، أحمد حسن ومحمد يوسف وعلي ماهر وخالد جلال".

وأتم المصدر حديثه قائلا: "سننتظر ترشيح مدربين آخرين قبل أن يتم تقليص المفاضلة بينهما لاسمين فقط، وحينها سنعرف طلبات جميع المدربين قبل اتخاذ القرار النهائي".

ويحتل المقاصة على المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوي مع فريقي طلائع الجيش ونادي مصر صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر.

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