قائمة الزمالك - تواجد شيكابالا وعبد الشافي أمام مازيمبي.. غياب جمعة وكاسونجو

الخميس، 23 يناير 2020 - 14:34

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الـ 18 لاعبا استعدادا لمواجهة مازيمبي، وشهدت تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وغياب عبد الله جمعة وكابونجو كاسونجو.

ويستضيف الزمالك فريق مازيمبي مساء غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كل من:

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط أمام مازيمبي ففي الصدارة برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.

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