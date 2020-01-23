ساليف كوليبالي إلى هورويا الغيني

أعلن نادي هورويا كوناكري الغيني ضم المدافع المالي ساليف كوليبالي حتى نهاية الموسم.

مدافع الأهلي السابق قضى 6 أشهر في صفوفه خاض خلالها 22 مباراة سجل 3 وصنع هدفين خلال 6 أشهر.

المدافع المالي البالغ 31 عاما رحل لصفوف الشرطة العراقي في يناير من العام الماضي.

ومن ثم انضم ساليف لنادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع شهر يوليو الماضي، لكنه لم يستمر معهم سوى قرابة الشهرين.

وربطت بعض التقارير انتقاله لصفوف الهلال السوداني في الشهر الماضي، وواصل اللاعب تجربته الإفريقية بقميص هورويا كوناكري الغيني.

النادي الغيني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية برصيد 8 نقاط من 4 مباريات في مجموعة تضم النصر الليبي ودجوليبا المالي وبيدفيست ويتس الجنوب إفريقي.

ويشارك ناديا المصري وبيراميدز في الكونفدرالية إذ يتواجد كلاهما في المجموعة الأولى، وضمّن بيراميدز التأهل قبل جولتين على ختام مرحلة المجموعات.

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