كليوباترا يعلن انتقال مدافعه معارا لـ الأهلي

أعلن نادي سيرميكا كليوباترا انتقال مدافعه الشاب محمد ناصر إلى الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال بيان صادر عن النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية: "أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادي الأهلي لمدة ستة أشهر على سبيل الاعارة، وتنتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأردف "وتواجد أحمد عبد الله إداري النادي الأهلي، في سيراميكا كليوباترا، وحصل على توقيع اللاعب في حضور أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق الأول، وتم إنهاء كافة أمور التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمي وسريع".

وأكمل "وأشاد البطاوي بالمستوى الفني والبدني للاعب محمد ناصر، الذي تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر في هذه الفترة".

وأتم "كما وجه الشكر إلى مسئولي النادي الأهلي عن الاحترافية في التفاوض والإسراع في إنهاء الصفقة، مشددا على أن ناصر المولود في عام ١٩٩٩، سيكون داعما قويا لصفوف النادي الأهلي في الستة أشهر المقبلة".

وتأتي الصفقة بعد رحيل مدافع فريق الشباب محمد عبد المنعم، معارا لسموحة. (طالع التفاصيل)

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