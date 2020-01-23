محمد عبد المنعم لـ في الجول: سأقاتل مع سموحة لأعود للأهلي بشكل أفضل.. أحلم بالاحتراف

أبدى محمد عبد المنعم مدافع فريق مواليد 99 بالنادي الأهلي سعادته بالانضمام إلى سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان FilGoal.com قد علم بانتقال صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال عبد المنعم في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعيد للغاية بثقة حمادة صدقي المدير الفني لسموحة".

وشدد "سأقاتل من أجل الظهور بشكل مميز يعيدني إلى الأهلي بشكل أفضل، هدفي الوحيد المشاركة والحصول على فرصة للعب".

وأضاف مدافع الأهلي الشاب "سموحة فريق كبير وارتداء قميصه يسعدني بشدة وسوف أسعى لاستغلال فرصة تمثيله على أفضل ما يمكن".

وتابع عبد المنعم "أشكر الأهلي على منحي هذه الفرصة خاصة ريني فايلر وسيد عبد الحفيظ".

وعن بداياته أوضح عبد المنعم "كانت البداية في مركز الوسط، وضمني مدربي عبد النبي عاشور قبل أن يقوم ياسر رجب بتوظيفي في قلب الدفاع".

وعن مثله الأعلى قال عبد المنعم: "وائل جمعة اعتبره أفضل مدافع في تاريخ مصر وهو مثلي الأعلى محليا، وأعشق سعد سمير بشدة وهو أكثر من ساندني في بدايتني".

وتابع "أما على المستوى العالمي ففيرجيل فان دايك الأفضل وأعشق طريقة لعبه للغاية".

وأتم عبد المنعم تصريحاته "أحلم بالاحتراف الخارجي ولا يوجد شيء بعيد مع الالتزام والاجتهاد".

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خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة