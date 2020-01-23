تقرير تونسي: أزمتان و5 عائدين في قائمة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي

كشف تقرير تونسي أن النجم الساحلي يواجه أزمتين قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الحاسمة ستشهد غياب صاحب هدف فوز الفريق الساحلي في مباراة الجولة الأولى، ياسين الشيخاوي "لأسباب صحية"، حسبما أوضح تقرير جريدة المغرب التونسية.

وكذلك، من المنتظر أن يدخل النجم الساحلي المواجهة بحارس مرمى وحيد حيث تعرض الحارس مكرم البديري للطرد ضد الهلال السوداني، وبالتالي يدخل أشرف كرير المواجهة دون بديل.

ولكن على نفس المستوى، أوضح التقرير أن لاعبي الوسط ماهر الحناشي ومحمد المثناني وسليم بوخشنوش والمدافعين صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس، سيدعمون تشكيل المدرب خوان كارلوس جاريدو ضد الأهلي، بعد غيابهم في المباراة المحلية الأخيرة ضد الترجي.

ويتصدر النجم ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط، ويحل النجم ضيفا على الأهلي مساء الأحد المقبل.

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