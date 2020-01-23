تقرير تونسي: أزمتان و5 عائدين في قائمة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي

الخميس، 23 يناير 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - النجم الساحلي - الأهلي

كشف تقرير تونسي أن النجم الساحلي يواجه أزمتين قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الحاسمة ستشهد غياب صاحب هدف فوز الفريق الساحلي في مباراة الجولة الأولى، ياسين الشيخاوي "لأسباب صحية"، حسبما أوضح تقرير جريدة المغرب التونسية.

وكذلك، من المنتظر أن يدخل النجم الساحلي المواجهة بحارس مرمى وحيد حيث تعرض الحارس مكرم البديري للطرد ضد الهلال السوداني، وبالتالي يدخل أشرف كرير المواجهة دون بديل.

أخبار متعلقة

سمير عثمان: غيّرت رقم هاتفي بسبب مباراة الأهلي وإنبي خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي ولا مجال للوقيعة مرة أخرى

ولكن على نفس المستوى، أوضح التقرير أن لاعبي الوسط ماهر الحناشي ومحمد المثناني وسليم بوخشنوش والمدافعين صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس، سيدعمون تشكيل المدرب خوان كارلوس جاريدو ضد الأهلي، بعد غيابهم في المباراة المحلية الأخيرة ضد الترجي.

ويتصدر النجم ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط، ويحل النجم ضيفا على الأهلي مساء الأحد المقبل.

طالع أيضا:

حوار في الجول - سيد معوض.. عن صلاح وتصفيات المونديال والمنتخب الأولمبي ووعد للجماهير

رمضان صبحي يتدرب منفردا.. وحمدي فتحي يبدأ المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي

سكاي: إدارة مانشستر يونايتد تحسم موقف سولشاير

أحمد حسن: اتخذت قرارا بالعودة للتدريب

سمير عثمان: غيّرت رقم هاتفي بسبب مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة

الأهلي النجم الساحلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن زكريا لـ"المكان الذي ننتمي له": أين أنتم؟.. كلام فقط 4 دقيقة | الدوري المصري
بعد هز شباك ريال مدريد.. روميرو: أنا صحفي.. جاهز لطلبات التوظيف من أي مجلة 4 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – سيراميكا يضم لاعب بيراميدز السابق 31 دقيقة | أوروبا
بويول أم كومان؟ كرويف أم إنييستا؟ اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة 46 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاصة: لم نستقر على هوية المدرب الجديد.. وأسفت لإقالة ميدو ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: لا عروض لضم صالح جمعة حتى الآن.. وموقف صلاح محسن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك