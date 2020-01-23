جارديان: توتنام يسعى لضم مهاجم ريال سوسيداد

يُجري نادي توتنام الإنجليزي مفاوضات مع ريال سوسيداد الإسباني من أجل ضم المهاجم البرازيلي ويليام جوزيه.

البرتغالي جوزيه مورينيو يعاني لعدم وجود بديل لـ هاري كين والذي يغيب حتى أبريل المقبل بسبب الإصابة.

ويعمل البرتغالي على تعويض الهداف الإنجليزي بإشراك سون هيونج مين أو لوكاس مورا في مركز المهاجم الصريح.

ووفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية فأن البرازيلي يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 70 مليون يورو، وتسعى إدارة توتنام لتقليل القيمة من أجل ضم المهاجم البالغ 28 عاما.

ومن غير المتوقع أن يُقلل النادي الإسباني من مطالبه المادية، إذ أن رحيل مهاجمه سيضعف خيارات الفريق الهجومية.

وكان نادي ريال سوسيداد قد استبعد اللاعب من قائمة كأس ملك إسبانيا في مواجهة إسبانيول بسبب طلبه بالخروج من قائمة الفريق.

ويليان جوزيه سجل الموسم الجاري في 8 مباريات خلال 20 مباراة بالدوري الإسباني.

وكان توتنام قد فاز بنتيجة 2-1 على نورويتش سيتي أمس بثنائية من توقيع ديلي ألي وسون هيونج مين.

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