انتهت في إنجلترا - بيرنلي يزداد من أوجاع مانشستر يونايتد.. فوز ليستر وتوتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي وأبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.

ليستر سيتي × وست هام يونايتد

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نهاية اللقاء: ليستر سيتي 4×1 وست هام يونايتد

ق 87: أيزوي بيريز يسجل الهدف الرابع لليستر سيتي.

ق 81: أيزوي بيريز يسجل الثالث للثعالب من ضربة جزاء.

ق 50: مارك نوبل يقلص الفارق لوست هام من ضربة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: ريكاردو بيريرا يسجل الثاني لليستر سيتي.

ق 43: خروج جيمي فاردي ونزول كليتشي إيهاناتشيو في ثاني تغييرات ليستر سيتي.

ق 24: الهدف الأول لـ ليستر سيتي من توقيع هارفي بارنز من صناعة ريكاردو بيريرا.

بداية اللقاء

فاردي يقود هجوم ليستر سيتي ضد وست هام ⚽️ #في_إنجلترا pic.twitter.com/nLBhWVYhto — FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020

تشكيل ليستر سيتي

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توتنام × نورويتش سيتي

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نهاية اللقاء: توتنام 2×1 نورويتش سيتي

ق 80: سون هيونج مين يسجل هدف التقدم لتوتنام لتصبح النتيجة 2-1.

ق 70: تيمو بوكي يسجل التعادل من علامة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: ديلي ألي يسجل الهدف الأول من صناعة سيرج أورييه.

بداية اللقاء

لوريس بعود لحراسة مرمى توتنام أمام نورويتش في مباراة الليلة ⚽#في_إنجلترا pic.twitter.com/UwOiMw9PhT — FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020

تشكيل توتنام

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مانشستر يونايتد × بيرنلي

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نهاية اللقاء: مانشستر يونايتد 2×0 بيرنلي

ق 75: محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد للعودة في النتيجة.

ق 56: جاي رودريجيز يسجل هدفا ثانيا لبيرنلي بتسديدة قوية سكنت شباك دي خيا.

ق46: نزول ماسون جرينود بدلا من أندرييس بيريرا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: كريس وود مهاجم بيرنلي يسجل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد.

ق 22: تسديدة قوية من البرازيلي فريد يتصدى لها الحارس.

بداية اللقاء

تشكيل مانشستر يونايتد - سولشاير يدفع بـ مارسيال ودانيال جيمس في خط الهجوم أمام بيرنلي#في_إنجلترا pic.twitter.com/ucOw4QfskI

تشكيل مانشستر يونايتد

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