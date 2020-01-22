انتهت في إنجلترا - بيرنلي يزداد من أوجاع مانشستر يونايتد.. فوز ليستر وتوتنام
الأربعاء، 22 يناير 2020 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي وأبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.
ليستر سيتي × وست هام يونايتد
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نهاية اللقاء: ليستر سيتي 4×1 وست هام يونايتد
ق 87: أيزوي بيريز يسجل الهدف الرابع لليستر سيتي.
ق 81: أيزوي بيريز يسجل الثالث للثعالب من ضربة جزاء.
ق 50: مارك نوبل يقلص الفارق لوست هام من ضربة جزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+6: ريكاردو بيريرا يسجل الثاني لليستر سيتي.
ق 43: خروج جيمي فاردي ونزول كليتشي إيهاناتشيو في ثاني تغييرات ليستر سيتي.
ق 24: الهدف الأول لـ ليستر سيتي من توقيع هارفي بارنز من صناعة ريكاردو بيريرا.
بداية اللقاء
فاردي يقود هجوم ليستر سيتي ضد وست هام ⚽️
#في_إنجلترا pic.twitter.com/nLBhWVYhto— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020
تشكيل ليستر سيتي
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توتنام × نورويتش سيتي
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نهاية اللقاء: توتنام 2×1 نورويتش سيتي
ق 80: سون هيونج مين يسجل هدف التقدم لتوتنام لتصبح النتيجة 2-1.
ق 70: تيمو بوكي يسجل التعادل من علامة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: ديلي ألي يسجل الهدف الأول من صناعة سيرج أورييه.
بداية اللقاء
لوريس بعود لحراسة مرمى توتنام أمام نورويتش في مباراة الليلة ⚽#في_إنجلترا pic.twitter.com/UwOiMw9PhT— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020
تشكيل توتنام
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مانشستر يونايتد × بيرنلي
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
نهاية اللقاء: مانشستر يونايتد 2×0 بيرنلي
ق 75: محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد للعودة في النتيجة.
ق 56: جاي رودريجيز يسجل هدفا ثانيا لبيرنلي بتسديدة قوية سكنت شباك دي خيا.
ق46: نزول ماسون جرينود بدلا من أندرييس بيريرا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: كريس وود مهاجم بيرنلي يسجل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد.
ق 22: تسديدة قوية من البرازيلي فريد يتصدى لها الحارس.
بداية اللقاء
تشكيل مانشستر يونايتد - سولشاير يدفع بـ مارسيال ودانيال جيمس في خط الهجوم أمام بيرنلي#في_إنجلترا pic.twitter.com/ucOw4QfskI
— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020
تشكيل مانشستر يونايتد
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