سيراميكا كليوباترا: مفاوضات متقدمة من الأهلي لاستعارة ثنائي الفريق

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

فريق سيراميكا

كشف نادي سيراميكا كليوباترا –أحد أندية الدرجة الثانية في مصر- عن مفاوضات متقدمة مع النادي الأهلي لضم ثنائي الفريق.

وأعلن سيراميكا عبر الموقع الرسمي للنادي، عن دخول الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الفريق لضم محمد ناصر وعلي الملواني الثنائي الشاب للفريق.

وحسب معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، فإن المفاوضات مع الأهلي لإعارة مدافع الشباب محمد ناصر لصفوف القلعة الحمراء، وصلت إلى مراحل متطورة ومتقدمة.

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من جهة أخرى، كشف البطاوي النقاب عن وجود مفاوضات قوية ومتطورة من بعض الوسطاء لإعارة اللاعب علي الملواني الذي يجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم، وأن هناك شبه اتفاق مع تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، ووسيط النادي في الصفقة.

نادي سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري، برصيد 28 نقطة بعد مرور 12 جولة.

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