خبر في الجول – ثنائي الأهلي الشاب أقرب للإعارة لـ سموحة وإنبي

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد فخري - الأهلي

يتجه الأهلي للموافقة على إعارة ثنائي الفريق الشاب، المدافع محمد عبد المنعم ولاعب الوسط محمد فخري.

وعلم FilGoal.com أن سموحة طلب ضم عبد المنعم، خاصة أن حمادة صدقي مدرب الفريق السكندري سبق له تدريب المدافع الشاب في منتخب مواليد 1999.

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وفي وقت سابق، كان من المطروح قيد المدافع الشاب في قائمة الفريق الإفريقية، إلا أن الرأي استقر على إعارته ليكتسب المزيد من الخبرات بعدما تدرب مع الفريق الأول هذا الموسم.

وكذلك، اقترب لاعب الوسط محمد فخري من الانتقال إلى إنبي.

فخري أحد نجوم فريق مواليد 1999، تلقى عروضا من الاتحاد السكندري ونادي مصر كذلك للانتقال على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، إلا أن لاعب غزل المحلة السابق يفضل الانتقال للفريق البترولي حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يتم حسم الملفين في الساعات المقبلة، والأقرب خروج اللاعبين للإعارة حتى نهاية الموسم.

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