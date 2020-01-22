مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: مفاوضات الوحدة السعودي معنا مستمرة لضم بكري

كشف مصدر داخل بيراميدز تلقي النادي عرضا رسميا من الوحدة السعودي، لضم مدافع الفريق عبد الله بكري.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المصدر لـFilGoal.com: "وصلنا عرض رسمي يوم 14 يناير الماضي بقيمة 300 ألف دولار للتعاقد مع بكري بشكل نهائي".

وأوضح "لكن تم رفض العرض، وطلبنا 2 مليون دولار".

وأردف "المفاوضات بين الطرفين مستمرة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين".

ويستمر عقد بكري مع بيراميدز حتى نهاية الموسم المقبل.

بكري المولود في السعودية، يبلغ من العمر 25 عاما، وانتقل لبيراميدز من سموحة في صيف 2018.

وهذا الموسم، شارك في 16 مباراة في الدوري والكونفدرالية الإفريقية، وأحرز هدفا وحيدا.

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