تقرير: جوهرة برازيلية جديدة تحت يد ريال مدريد.. الملكي يقترب من ضم لينكولن

يبدو أن ريال مدريد الإسباني وجد ضالته في المواهب الشابة ويواصل التنقيب عنها بكل سهولة في البرازيل وتلك المرة يقترب من ضم لينكولن من صفوف فلامنجو البرازيلي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن ريال مدريد آمن حظوظه في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي البالغ 19 عاما وتوصل لاتفاق مع فلامنجو ليكون أول من تُتاح له الفرصة لضمه.

وحال انضم لينكولن لصفوف الملكي سيكون البرازيلي الرابع الذي ينضم لريال مدريد بعد كل من فينيسيوس جونيور ورينيار جيسوس ورودريجو جوس.

وحسب التقرير فأن إدارة الملكي تحاول تدارك إضاعة الفرصة لضم نيمار في سن صغير وجلب أفضل المواهب البرازيلية المتوقع تألقها مستقبلا.

بالإضافة إلى كبر سن كريم بنزيمة الذي يبلغ 32 عاما ومن أجل إيجاد بدلاء للمستقبل له في أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وشارك لينكولن الذي يشغل مركز المهاجم في نهائي كأس العالم الأندية بقميص فلامنجو أمام ليفربول، كما خاض 11 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل تحت 20 عاما وسجل 4 أهداف.

وكانت المشاركة الأولى له بقميص فريق فلامنجو الأول بعمر الـ 16 في موسم 2017 من الدوري البرازيلي.

وسبق لـ لينكولن أن جدد تعاقده مع فلامنجو حتى 2023 بشرط جزائي يبلغ 54 مليون يورو.

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