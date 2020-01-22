أداما تراوري يحسم هوية المنتخب الذي سيرتدي قميصه

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

أداما تراوري يحتفل بهدف ولفرهامبتون في مانشستر سيتي

حسم أداما تراوري جناح ولفرهامبتون الإنجليزي هوية المنتخب الذي سيرتدي قميصه في الفترة المقبلة.

أداما تراوري

النادي : ولفرهامبتون

اللاعب الإسباني صاحب الأصول المالية يحق له تمثيل المنتخبين ويحق له الاختيار من بينهم.

ووقع اللاعب في مأزق عقب تلقيه دعوة في نوفمبر الماضي من أجل اللعب لمنتخب مالي، ثم أقدّم منتخب إسبانيا على استدعائه بعد إصابة رودريجو مورينو.

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لكن تراوري تعرض لإصابة أدت لاستبعاده من قائمة اللاروخا وعدم ارتداء قميص أحد المنتخبين في التوقف الدولي الأخير من العام الماضي.

لاعب ولفرهامبتون قال في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية "دائما ما سأكون ممتنا لـ روبرتو مورينو (مدرب إسبانيا السابق) لضمي لقائمة إسبانيا".

وتابع "جميع اللاعبين الإسبان يريدون اللعب بقميص المنتخب، لقد تحدثت إلى الاتحاد المالي وتفهّموا قراري".

وحسم تراوري الأمر متمّا "لم أعش هناك من قبل ولم أذهب هناك، هدفي كان اللعب لمنتخب إسبانيا".

تراوري ذو الأصول المالية، وُلد في مقاطعة كتالونيا، وبدأ مسيرته مع برشلونة عام 2004 في عمر الثامنة، وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول ما بين 2013 حتى رحيله عام 2015.

وسجل تراوري 5 أهداف وصنع 9 في 34 مباراة خاضها مع ولفرهامبتون هذا الموسم، ليكون أفضل أعوامه رقميا.

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