حلم طوكيو - يد مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 21:12

كتب : محمد سمير

كرة يد - منتخب مصر

تجنب المنتخب التونسي ملاقاة منتخب مصر لكرة اليد في قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية بالفوز على الجزائر في آخر مباريات الدور الرئيسي للبطولة.

وفاز منتخب تونس على الجزائر بنتيجة 26-22، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات (الدور الرئيسي) لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة في تونس، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

النتيجة وضعت منتخب تونس في صدارة المجموعة الأولى للبطولة، وليواجه منتخب أنجولا في الدور نصف النهائي.

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من جهة أخرى، يلتقي منتخب مصر مع الجزائر في نصف النهائي الآخر من البطولة.

وتقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب النهائي يوم الأحد المقبل.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، دون الحاجة لخوض الملحق المؤهل لها في حال وصوله للنهائي وخسارته.

منتخبا مصر وتونس التقيا في نهائي آخر نسختين للبطولة، حيث فاز منتخب مصر في القاهرة عام 2016 وخسر الفراعنة آخر نهائي في الجابون قبل عامين.

ويسعى منتخب مصر لحصد البطولة السابعة له ليعادل منتخب الجزائر، فيما حصلت تونس على اللقب 10 مرات.

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