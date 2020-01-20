خبر في الجول – طارق يحيى يبلغ لاعبي الجيش باستقالته

الإثنين، 20 يناير 2020 - 20:39

كتب : حامد وجدي

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

أبلغ طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش لاعبي فريقه باستقالته من منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري انتصر على طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com من مصدر من داخل نادي طلائع الجيش، تقدم طارق يحيى باستقالته من منصبه.

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وحرص طارق يحيى على توجيه الشكر للاعبي طلائع الجيش، مؤكدا لهم رحيله عن صفوف الفريق، ومتمنيا لهم التوفيق، وفقا لما كشفه المصدر.

ومن المنتظر أن يدرس مجلس إدارة طلائع الجيش استقالة طارق يحيى قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مصير المدرب.

وتولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش في 11 مباراة وانتصر مرتين.

طارق يحيى فاز على الزمالك ووادي دجلة، وتعادل 3 مرات أمام أسوان وطنطا والإنتاج الحربي، بينما خسر 6 مرات.

الخسارة أمام الاتحاد السكندري هي الثالثة على التوالي لطلائع الجيش، بعد السقوط أمام حرس الحدود والإسماعيلي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

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